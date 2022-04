Evander Kane règle une poursuite à l’amiable

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane a réglé à l’amiable une poursuite intentée par une femme de la région de Buffalo qui l’accusait de l’avoir agressée.

C’est ce qu’a indiqué son avocat au réseau Sportsnet, mercredi.

La dame avait déposé une poursuite contre le joueur de la Ligue nationale (LNH) en juillet 2016. Dans les documents juridiques, il était indiqué avoir été invitée à une fête par Kane et qu’il l’avait ensuite attaquée. Elle a subi des coupures et des saignements ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.

De plus, elle avait déclaré souffrir d’un «grave traumatisme émotionnel» et de «blessures graves, permanentes et douloureuses».

Un juge de l’État de New York avait récemment ordonné aux parties de participer à une médiation dans cette affaire; le procès était prévu le 19 septembre prochain. Rappelons également que ce processus judiciaire avait été suspendu l’an dernier, après que Kane eut déclaré faillite.

Initialement, la femme demandait 3 millions $ à Kane. Le montant qu’elle a obtenu à la suite de ce règlement à l’amiable n’a pas été dévoilé.

Contrat résilié

Cette semaine, Kane a aussi fait les manchettes en quittant temporairement l’entourage des Oilers pour participer à l’audience concernant le grief qu’il a déposé quant à la résiliation de son contrat par les Sharks de San Jose.

Selon le réseau TSN, une première séance a eu lieu mardi, mais n’a pu être complétée. Les Sharks avaient soumis le nom de Kane au ballottage dans le but de mettre fin à son contrat et de ne pas lui verser les 23 millions $ qu’il restait à l’entente paraphée en 2018 par le vétéran de 30 ans. L’équipe californienne avait affirmé dans un communiqué que le patineur avait «enfreint les règles de son contrat standard de joueur de la LNH et violé les protocoles COVID-19 de la Ligue américaine» pour justifier sa décision.