Deebo Samuel veut être échangé

Le receveur de passes Deebo Samuel a officiellement demandé aux 49ers de San Francisco de l’échanger à une autre formation de la NFL.

L’athlète de 26 ans a confirmé le tout au réseau ESPN, mercredi. Il n’a toutefois pas voulu préciser les raisons de cette demande.

En début de semaine, Samuel a décidé de ne pas se présenter à la première journée des entraînements volontaire des 49ers. À ce moment, plusieurs médias affirmaient qu’il s’agissait d’un moyen de pression pour obtenir une nouvelle entente contractuelle en vue de la campagne 2023.

Le choix de deuxième tour (36e au total) au repêchage de 2019 doit disputer la quatrième et dernière année de son contrat de recrue en 2022.

Samuel a connu une superbe saison l’an dernier. Le produit de l’université de la Caroline du Sud a attrapé 77 passes pour des gains de 1405 verges et six touchés en 16 parties. Il a aussi couru avec le ballon à 59 reprises pour 365 verges et huit majeurs.