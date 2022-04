Danault sera-t-il l’ombre de McDavid?

Selon toute vraisemblance, les Kings de Los Angeles mettront au défi Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton au premier tour éliminatoire, ce qui signifie que le joueur-vedette de l’équipe albertaine devrait encore composer avec l’omniprésence de Phillip Danault à proximité.

À moins d’un imprévu de taille, les Oilers accueilleront les Kings au début des séries dans un affrontement opposant les clubs 2 et 3 au classement de la section Pacifique. Certes, la formation californienne peut toujours rattraper ses rivaux, mais elle accuse deux points de retard et a surtout disputé deux parties de plus qu’Edmonton.

Aussi, Danault a déjà fait la vie dure au numéro 97, particulièrement la saison dernière, quand il portait l’uniforme du Canadien de Montréal. Au sein de la division Nord, le Tricolore avait disputé neuf rencontres face à la bande du surdoué, qui avait vécu sa part de frustrations. En 2021-2022, les Kings ont toutefois éprouvé des ennuis contre ces adversaires de section, encaissant trois revers en quatre sorties.

Du positif et du négatif

En revanche, les Kings peuvent croire en leurs chances de remporter leur confrontation de premier tour. Récemment, les bonnes performances ont été plus nombreuses que les mauvaises. La troupe de l’entraîneur-chef Todd McLellan a gagné deux duels consécutifs, chaque fois par un but. Par contre, elle devra relever son niveau de jeu contre des équipes de premier plan : elle a encaissé des défaites de 6 à 3 et de 9 à 3 aux mains du Wild du Minnesota et de l’Avalanche du Colorado, respectivement, dans les 10 derniers jours.

«Si nous espérons jouer dans une couple de semaines, nous devons être à l’aise dans les matchs serrés. Particulièrement à cette période de l’année, ces rencontres arriveront souvent», a prédit le gardien Jonathan Quick au site NHL.com.

Au plan individuel, Danault a atteint le plateau des 25 buts dans un court gain de 2 à 1 aux dépens des Ducks d’Anaheim, mardi. Devant le filet, Quick fait honneur à son statut de double vainqueur de la coupe Stanley, ayant remporté trois de ses quatre derniers départs.

«Actuellement, il se sent très bien devant le filet et on se sent tout aussi bien quand il est là, a commenté McLellan. Il est déjà passé par là. Il effectue les arrêts quand il doit les faire et nous calme. C’est ce que vous attendez de votre gardien à ce moment de la campagne.

Les Kings pourraient continuer d’accumuler les victoires d’ici la fin du calendrier régulier. Leurs quatre parties à jouer sont prévues contre des clubs exclus des séries, à commencer par les Blackhawks de Chicago, jeudi.