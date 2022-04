Basketball : Nathan Cayo jouera pour l’Alliance

L’Alliance de Montréal a fait signer un contrat à l’ailier montréalais Nathan Cayo pour la saison 2022 de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), mercredi.

L’athlète de 6 pi et 7 po a disputant les cinq dernières saisons avec les Spiders de l’université de Richmond en Virginie, totalisant en moyenne par sortie 8,9 points, 1,3 passe décisive et 4,0 rebonds en 155 matchs, tout en réussissant 55,2 % de ses lancers. En 2020-2021, Cayo est devenu le 50e joueur de Richmond à atteindre le plateau des 1000 points en carrière. Il a terminé sa carrière universitaire en étant le 25e meilleur pointeur de l’histoire de l’université avec 1385 points et est classé au quatrième rang de l’histoire du programme pour le pourcentage de lancers réussis.

«Je suis vraiment excité de commencer à jouer devant les partisans et de faire partie de cette première saison pour l’Alliance de Montréal, a-t-il dit dans un communiqué J’aimerais remercier Dieu pour cette opportunité d’amorcer ma carrière professionnelle à Montréal, dans la ville où j’ai grandi et appris à jouer au basketball.»

Cayo a inscrit 19,6 points et saisi 9,3 rebonds en moyenne par match la saison dernière, aidant les siens à se qualifier au March Madness. Les Spiders se sont d’ailleurs inclinés au deuxième tour. Il se joint aux meneurs Kemy Ossé et Alain Louis, à l’arrière Isiah Osborne, aux ailiers Dominic Green et James Jean-Marie ainsi qu’au pivot Marc-André Fortin, qui font aussi partie du groupe de joueurs de l’Alliance.