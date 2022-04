Aaron Ekblad revient tranquillement

Le défenseur des Panthers de la Floride Aaron Ekblad a franchi une étape supplémentaire qui le mènera éventuellement vers un retour au jeu.

Mardi, l’arrière de 26 ans a patiné avec ses coéquipiers. Il n’a toutefois pas participé aux exercices et ne peut toujours pas recevoir de contacts.

«J’espère qu’il n’y aura pas d’accrochage et qu’il continuera sa progression. C’était super de le voir avec notre groupe aujourd’hui [mardi]», a indiqué l’entraîneur-chef des Panthers, Andrew Brunette, dont les propos ont été rapportés par le nhl.com.

Ekblad s’est blessé au bas du corps le 18 mars dernier et ne devrait pas revenir au jeu avant le début des séries éliminatoires. Avant de se faire mal, le tout premier choix au repêchage de 2014 connaissait une saison de rêve. En 61 rencontres, il a amassé 15 buts et 42 mentions d’aide pour 57 points. Il s’agit de son plus haut total de points en carrière lors d’une campagne.

Brunette veut s’assurer de ne pas bruler d’étapes avec son défenseur vedette.

«Nous devons jouer un peu de prudence avec lui, a-t-il dit. Nous ne voulons pas le pousser trop fort. Son corps lui dira quand il sera prêt à revenir, mais c’est positif de le voir sur la glace. Espérons que nous serons en mesure de l’intégrer à des exercices avec notre groupe prochainement.»

Avec six matchs à disputer à leur saison régulière, les Panthers sont pratiquement assurés de finir la campagne au premier échelon du classement de l’Association de l’Est. Ils luttent toujours avec l’Avalanche du Colorado pour l’obtention du trophée des Présidents.