25e pour Danault qui offre la victoire aux Kings

Le Québécois ne dérougit pas. Doit-on rappeler que son précédent sommet pour les buts était de 13?

Chose certaine, ça fait mal de voir l'ancien du CH offrir la victoire à son équipe alors qu'ici à Montréal, le club est blanchi pour la deuxième fois en trois matchs.

Ainsi, les Kings l'emportent 2 à 1 sur leurs rivaux d'Anaheim et récoltent 2 points précieux dans cette course aux séries à n'en plus finir dans l'Ouest. Dans la victoire, on aurait cru voir le Jonathan Quick des bonnes années, lui qui termine la soirée avec 29 arrêts et quelques petits bijoux qui rendront les Getzlaf et Mahura de ce monde amers.

Avec cette victoire, Los Angeles se crée un coussin de 5 points en troisième place de la division Pacifique alors qu'il ne leur reste que 4 matchs à jouer. Ils peuvent dire merci aux Sénateurs qui viennent d'aller chercher un point important aux dépens des Canucks, qu'ils ont battu 4 à 3 en tirs de barrage tard mardi.

Ainsi, avec tous deux 5 matchs à jouer, Vancouver et Vegas ne peuvent plus se permettre de perdre comme ils ont 87 points, et que les Stars, dernière équipe actuellement qualifiée, ont 91 points et un match en main.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants de 8 autres matchs disputés mardi dans la LNH.

Sénateurs (4) c. Canucks (3) - Tirs de barrage

Flyers (2) c. Maple Leafs (5)

Panthers (3) c. Islanders (2) - Prolongation

Wild (2) c. Canadiens (0)

Bruins (3) c. Blues (2) - Prolongation

Jets (0) c. Rangers (3)

Flames (2) c. Predators (3) - Fusillade

Red Wings (4) c. Lightning (3)