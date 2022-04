Trois blanchissages consécutifs pour les Rangers

Les Rangers de New York n’accordent plus rien. Pour un troisième match consécutif, les Blueshirts ont blanchi leurs adversaires, cette fois les Jets de Winnipeg par la marque de 3 à 0, mardi soir, au Madison Square Gardien.

L’équipe de la Grosse Pomme n’avait pas réalisé ce fait d’armes depuis février 1973. Alexandar Georgiev s’est chargé du premier jeu blanc, mercredi dernier contre les Flyers de Philadelphie, tandis qu’Igor Shesterkin a gardé la cage des Rangers inviolée lors des six dernières périodes, blanchissant d’abord les Red Wings de Detroit, samedi.

Le portier russe a solidifié encore plus sa candidature au trophée Vézina avec cette nouvelle performance de 31 arrêts. Il s’agit d’un sixième jeu blanc pour lui, dont un troisième à ses cinq plus récents départs.

Ryan Strome l’a aidé en marquant deux buts, dont un dans un filet désert. Le joueur de centre a ouvert la marque en fin de deuxième période en faisant habilement dévier une remise de Mika Zibanejad en avantage numérique. Adam Fox a été l’autre buteur des favoris locaux.

Le résultat de ce match signifie également que les Jets sont officiellement éliminés de la course aux séries éliminatoires.

Vrana termine le travail

À Tampa, Jakub Vrana a marqué deux fois pour permettre aux Red Wings de vaincre le Lightning 4 à 3.

Le Tchèque compte 12 buts après seulement 21 matchs cette année. Opéré en octobre à une épaule, le hockeyeur de 26 ans n’a fait ses débuts cette saison qu’au mois de mars. C’est lui qui a inscrit le filet vainqueur, à 5 min 09 s de la troisième période.

Oskar Sundqvist et Lucas Raymond ont aussi déjoué Andrei Vasilevskiy, qui a bloqué 28 des 32 tirs auxquels il a fait face. Thomas Greiss a été plus solide pour les Wings en effectuant 38 arrêts.

Steven Stamkos s’est fait complice de tous les buts des siens – deux de Ross Colton et un de Nikita Kucherov – pour faire passer son total de points en carrière à 953. Ceci lui a permis d’égaler Martin St-Louis au sommet des pointeurs de l’histoire du Lightning. Le capitaine a atteint cette marque en 916 matchs, soit 56 de moins que l’attaquant québécois.

REDWINGS_LIGHTNING -

Autre victoire des Leafs

À Toronto, les Flyers de Philadelphie n’ont pas été en mesure de profiter de l’absence d’Auston Matthews, dont la nature de la blessure demeure inconnue. Les Maple Leafs l’ont emporté 5 à 2.

Jack Campbell a une fois de plus été solide devant la cage torontoise en se dressant devant 37 lancers.

Jason Spezza a inscrit le filet vainqueur, également le plus beau du match, en toute fin de deuxième période. Le vétéran a combiné avec deux autres «vieux», Mark Giordano et Wayne Simmonds, pour sortir Keith Yandle de ses patins et battre Martin Jones d’un joli tic-tac-toe.

William Nylander, Timothy Liljegren, David Kampf et Ilya Mikheyev ont aussi fait scintiller la lanterne pour les Leafs, tandis que James van Riemsdyk et Ronnie Attard ont assuré la réplique.