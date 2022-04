Six mentions d’aide pour Jordan Dumais

À tout juste 18 ans, Jordan Dumais est l’un des meilleurs espoirs du Québec au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Le petit attaquant a rappelé à tous que son nom pourrait être appelé très tôt, lui qui a amassé six mentions d’aide dans une victoire de 9 à 3 des Mooseheads de Halifax sur les Eagles du Cap-Breton, mardi, au Scotiabank Centre.

Celui qui a le plus profité des remises de Dumais est Evan Boucher. L’ailier gauche a marqué quatre buts en plus d’ajouter une passe. Au centre de cette unité dévastatrice, Elliot Desnoyers a ajouté deux buts et une mention d’aide, pour un total de 14 points répartis à eux trois.

La soirée fut bien longue pour le gardien Rémi Delafontaine, qui a accordé neuf buts sur 37 lancers. Son vis-à-vis, Brady James, a été tout aussi occupé, mais a effectué 31 parades.

Duel au sommet

À Saint John, Joshua Roy et William Dufour, qui sont au sommet des pointeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, s’affrontaient. Ce sont les Sea Dogs de Dufour qui l’ont finalement emporté 3 à 2 sur le Phoenix de Sherbrooke.

Dufour a toutefois été blanchi de la feuille de pointage, ce qui ne lui est arrivé que six fois cette saison. Il domine toujours le circuit Courteau avec 109 points, mais avec une mention d’aide, Roy, un espoir du Canadien de Montréal, s’est approché à 107 points.

Quatre buts ont été inscrits en première période quand Xavier Parent et Stéphane Huard fils ont touché la cible pour le Phoenix, mais que la réplique de Sea Dogs a été immédiate via Ryan Francis et Connor Trenholm.

Les deux joueurs de Saint John ont amassé trois points et c’est Trenholm qui a marqué le filet vainqueur en début de second engagement.

À Val-d’Or, le défenseur Kale McCallum a inscrit un tour du chapeau, mais ce ne fut pas suffisant pour les Foreurs, qui se sont inclinés 7 à 6 devant les Olympiques de Gatineau en tirs de barrage.

Après avoir accordé six buts sur 24 lancers en temps régulier, le gardien des visiteurs Rémi Poirier s’est ressaisi en se dressant devant les trois tireurs auxquels il a fait face en fusillade.

___________________________

Les Remparts triomphent sur les «Sags»

Nickolas Bergeron

Les Remparts de Québec ont signé un gain de 6 à 1 face aux Saguenéens de Chicoutimi, mardi soir, au Centre Georges-Vézina. Les Diables rouges ont toutefois eu maille à partir avec l’équipe chicoutimienne.

«William [Rousseau] a sorti de gros arrêts. Ce n’est pas évident de venir à Chicoutimi. Dans l’ensemble, je suis content de la performance de l’équipe», a mentionné le pilote de Québec, Patrick Roy.

Tôt en première période, les Remparts ont ouvert la marque sans trop de problème en avantage numérique. James Malatesta a trouvé le fond du filet après avoir récupéré un rebond de son fidèle associé Nathan Gaucher.

Québec a doublé son avance en début de période médiane, encore une fois en avantage numérique. Le défenseur Nicolas Savoie a décoché un tir sans avertissement de la ligne bleue qui a complètement éberlué Kevyn Brassard. Décidément, les unités spéciales étaient plus qu’importantes dans ce duel. Les «Sags» ont fait 2 à 1 grâce à Étienne Mathieu-Tremblay avec un homme en plus sur la patinoire. La guerre de la 175 s’est fait ressentir de plus en plus.

James Malatesta guide les siens

Plus les secondes s’écoulaient au tableau indicateur, plus Chicoutimi démontrait de la ténacité. William Rousseau a su être alerte en sauvant les meubles à de nombreuses reprises. Il peut remercier ses poteaux puisque les «Sags» n’ont pas réussi à compléter la remontée en raison de ceux-ci, en partie.

Malatesta a coupé les ailes des Saguenéens en inscrivant son deuxième filet de la soirée. L’ailier gauche a tiré un boulet qui a trompé la vigilance du gardien adverse. Finalement, avec trois derniers filets de Zachary Bolduc, Nathan Gaucher et Xavier Fillion, Québec a porté le pointage à 6 à 1.

«Quand tu joues comme ça contre une équipe comme les Remparts, tu progresses. À 2 à 1, on aurait pu égaliser pour revenir», a révélé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Québec trône toujours au classement

Avec leur victoire de mardi soir, les Remparts (93 points) se situent toujours au premier rang du classement général dans le circuit Courteau. Dans la soirée, les Islanders de Charlottetown (92 points) avaient dépassé Québec. Cependant, le gain des diablotins de Patrick Roy a permis à l’équipe québécoise de reprendre son trône. Un seul point sépare les deux équipes, alors que les Remparts ont joué un match de plus.

Les Remparts mériteront une pause jusqu’à vendredi avant d’affronter les Voltigeurs de Drummondville au Centre Vidéotron, à Québec.