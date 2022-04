Retour réussi pour Bianca Andreescu

À son premier match depuis le 11 octobre 2021, la Canadienne Bianca Andreescu a défait l’Allemande Jule Niemeier au premier tour du tournoi de tennis de Stuttgart, mardi après-midi, en Allemagne.

Ça n’a toutefois pas été de tout repos pour la représentante de l’unifolié, qui l’a emporté en deux manches de 7-6(5) et 6-3.

Lors du premier set, Andreescu a notamment sauvé une balle de manche au neuvième jeu. Elle a ensuite pris le service de la 108e joueuse au classement de la WTA pour forcer la tenue du bris d’égalité.

Plus en contrôle pour la deuxième manche, l’Ontarienne de 21 ans a brisé Niemeier à deux reprises pour se sauver avec la victoire. Andreescu a conclu son match avec un taux de succès de 70 % quand elle mettait sa première balle de service en jeu. Elle a aussi amassé six as et sauvé cinq des six balles de bris qu’elle avait offertes à sa rivale.

Des moments difficiles

En décembre dernier, Andreescu avait annoncé qu’elle allait retarder son début de saison, car elle ne se sentait pas prête physiquement et mentalement. La détentrice du 121e rang au classement mondial et gagnante des Internationaux des États-Unis en 2019 a souffert de plusieurs blessures au courant des dernières années. Elle a même pensé abandonner le tennis.

«Je vais être très honnête : je voulais quitter le sport, a déclaré Andreescu lors d’un entretien avec le site web de la WTA, lundi. C’était vraiment mauvais. Je suis privilégiée de faire ce que je fais dans la vie. Je suis très reconnaissante présentement, plus que jamais même. [...] C’était une accumulation de deux ans et demi, où il s’est passé beaucoup de choses et je n’étais plus capable d’en prendre.»

«J’ai réalisé que j’aime vraiment mon sport et que je veux continuer, a-t-elle poursuivi. Pas seulement pour gagner des tournois du Grand Chelem ou faire ceci et cela. Je veux faire quelque chose de plus grand que le sport et je veux aider à contribuer à un meilleur monde. Je me rends compte que le tennis est ma voie vers cela.»

Au deuxième tour à Stuttgart, la Canadienne se mesurera à la Biélorusse Aryna Sabalenka. La quatrième joueuse sur l’échiquier mondial a bénéficié d’un laissez-passer pour la première ronde de la compétition allemande.