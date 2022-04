Les Canucks y croient

Il faudra presque un miracle pour qu’ils accèdent aux séries éliminatoires, mais les Canucks de Vancouver n’ont pas perdu espoir, au contraire.

La formation de la Colombie-Britannique se donne des raisons d’être optimiste, puisqu’elle a remporté ses six derniers matchs. Avant les affrontements de mardi soir dans la Ligue nationale, les Canucks étaient à cinq points des Predators de Nashville et des Stars de Dallas, qui occupent les deux positions d’équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. Ils se trouvaient aussi à quatre points des Kings de Los Angles et de la troisième place de la section Pacifique.

«C’est intimidant dans un sens, mais c’est amusant parce que personne ne nous donne une chance», a déclaré l’entraîneur-chef Bruce Boudreau, mardi, lors de la conférence de presse qui précédait la visite des Sénateurs d’Ottawa au Rogers Arena.

«Nous allons donc nous amuser et travailler dur. Si nous gagnons ce soir [mardi], il nous restera six matchs et tout ce que nous avons à faire est de les gagner les six. Nous savons ce qui en jeu. Nous voulons réussir, mais nous savons que nous sommes les négligés. Nous avons joué avec cœur et on verra où cela nous mènera.»

En mission

Les patineurs des Canucks abondent dans le même sens que leur entraîneur.

«Nous savons ce que nous avons à faire, a dit Connor Garland, lundi, après la victoire de 6 à 2 contre les Stars. Nous ne pouvons pas lever notre pied de l’accélérateur. Nous ne nous sommes pas donné une situation facile pour la fin de notre saison et nous comprenons qu’il s’agit de tout un défi.»

Pour réussir cette mission pratiquement impossible, les joueurs des Canucks ne doivent prendre aucun de leurs prochains rivaux à la légère.

C’est ce qu’a indiqué Elias Pettersson en parlant des «Sens», eux qui sont déjà éliminés de la course aux séries.

«Nous devons être dans le même état d’esprit que nous l’avons été lors de nos dernières rencontres. Tous les matchs et tous les points comptent», a-t-il dit.

Après leur rendez-vous avec la formation ottavienne, le club de Vancouver affrontera le Wild du Minnesota, les Flames de Calgary, le Kraken de Seattle, les Kings et les Oilers d’Edmonton.