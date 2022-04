Le Heat en plein contrôle

Le Heat de Miami a signé une deuxième victoire en autant de matchs dans sa série de premier tour contre les Hawks d’Atlanta, cette fois, par la marque de 115 à 105, mardi au FTX Arena.

Le duel a été chaudement disputé en première demie, alors que les deux formations se sont échangé l’avance à plusieurs reprises. Les favoris de la foule sont toutefois revenus du vestiaire en force et se sont rapidement offert une avance de 10 points, sans se faire gêner par la suite.

La formation de la Floride mène ainsi cette série 2-0, mais elle se déplacera du côté de la Géorgie pour les deux prochains duels.

Dans le deuxième match, Jimmy Butler a montré toute l’étendue de son talent, lui qui a conclu avec 45 points. Il a réussi 15 de ses 25 lancers, dont quatre des sept du centre-ville, ainsi que 11 de ses 12 lancers francs. Aucun autre joueur du Heat n’a été en mesure d’inscrire plus de 15 points.

Du côté des Hawks, Bogdan Bogdanovic et Trae Young ont été productifs, respectivement avec 29 et 25 points, mais en vain.

Les Grizzlies remettent les pendules à l’heure

Défait au premier match, les Grizzlies de Memphis ont nivelé les chances dans leur série contre les Timberwolves du Minnesota, au FedEx Forum, en enlevant les honneurs du deuxième match 124 à 96.

Ce fût un véritable travail d’équipe pour les favoris de la foule, qui ont vu sept de leurs joueurs amassés 10 points ou plus. Ja Morant a été le plus productif, avec 23, lui qui a réussi un double-double, avec 10 passes décisives, et qui est passé à un seul rebond de compléter son triple-double.

Les visiteurs pourront se consoler en se disant qu’ils retourneront devant leurs partisans pour les deux prochains matchs, jeudi et samedi, tout en ayant obtenu une victoire à l’étranger.