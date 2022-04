«Je pense à Guy à tous les jours» - Yvan Cournoyer

Yvan Cournoyer est ébranlé par l'état de santé inquiétante de son ancien coéquipier Guy Lafleur.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, le «Roadrunner» a livré un beau message de support à son bon ami.

«Je pense à Guy à tous les jours. Quand j'ai perdu mon capitaine, Jean Béliveau, c'était la même chose. Nous étions pratiquement comme des frères quand on jouait pour les Canadiens. Quand Guy est arrivé de Québec, j'ai eu la chance de l'aider beaucoup. Quand je le l'ai vu pratiquer pour la première fois, je me disais que même si Jean Béliveau venait de se retirer, on pourrait gagner encore plusieurs fois la Coupe Stanley. Guy avait un talent vraiment exceptionnel, mais c'était tout un joueur d'équipe.»

L'ancien des Canadiens a également été affecté par le décès de Mike Bossy, un joueur qu'il respectait au plus haut point.

«Mike était un naturel. Il aimait tellement marquer des buts. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient une très bonne équipe et qu'ils ont gagné la Coupe Stanley quatre ans de suite. Ça me faisait penser à notre équipe dans les années 1970. Je suis certain que Mike aurait pu en gagner beaucoup plus.»

Cournoyer est aussi revenu sur le spectaculaire parcours des Canadiens en séries éliminatoires l'an dernier ainsi que sur la descente aux enfers du club cette année. Il croit que le meilleur est à venir pour la formation montréalaise.

«Personne ne pensait qu'on était pour se rendre aussi loin dans les séries éliminatoires. Je dirais que j'ai encore les mains trempées. On a fait vraiment des bonnes séries, mais je crois que, dans la nouvelle saison, on pensait peut-être que ce serait facile. On a mal débuté et il fallait faire des changements. Maintenant, on a un entraîneur vraiment exceptionnel.»

Parlant de Martin St-Louis, le «Roadrunner» n'a aucun doute qu'il est l'homme de la situation pour relancer les Canadiens.

«J'ai eu l'occasion de lui parler. On peut voir que les joueurs ont beaucoup de respect pour lui. Il a passé au travers de toutes les épeuves. Il a joué pour de bonnes équipes. Il n'était pas très grand et gros et il a travaillé très fort pour se rendre où il est maintenant. Il montre la même chose maintenant aux joueurs qui jouent pour lui.»

