«Il y a un documentaire à faire sur lui»

La visite du Wild à Montréal en ce mardi est l’occasion parfaite pour mettre en évidence la fabuleuse histoire d’un joueur de chez nous.

À l’âge de 28 ans, Frédérick Gaudreau, qui évolue cette saison au centre du deuxième trio au Minnesota, connaît la première éclosion offensive de sa carrière dans la LNH. Il revendique à ce jour 40 points, dont 13 buts, en 69 matchs.

C’est tout un contraste avec ce qu’il avait démontré lors de ses saisons précédentes dans le circuit Bettman. À la seule occasion où il avait disputé plus de 50 matchs en une campagne (2018-2019), il n’avait récolté que... quatre points en 55 matchs avec les Predators de Nashville.

«Ce gars-là, les portes lui ont toutes été fermées», a d’abord lancé l’animateur Louis Jean dans le cadre d’une intervention à «JiC».

Voyez son intervention complète en vidéo principale.

«Dans le Bantam AA lors de deux saisons consécutives, on lui a dit "non". Puis il a subi une grave blessure au bras dans la LHJMQ. Mais il a persévéré et il a toujours cru en ses chances.»

Pourquoi au Minnesota?

Louis Jean a ensuite expliqué dans quelles circonstances Gaudreau était débarqué chez le Wild.

«Il a décidé de se joindre à leur projet, car il connaissait bien l’entraîneur Dean Evason, qui l’a dirigé dans les rangs mineurs. Mais il y a plus que ça. Le Wild a, pour le convaincre, utilisé une approche qu’aucune autre équipe n’avait essayé avec lui. On lui a vendu le concept de joindre une bonne formation, mais on lui a aussi indiqué qu’il était désiré et qu’on avait un plan clair pour lui.»

«Frédérick a fait face à tellement d’adversité. Il devrait être une inspiration pour tous les jeunes. Il y a un livre ou un documentaire à faire avec lui! Et en passant, il représente un excellent rapport qualité-prix!»

À l’heure actuelle, Frédérick Gaudreau écoule la première année d’un contrat de deux ans lui rapportant 1,2 M$ annuellement.