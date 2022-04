Hockey Canada dévoile les dates pour le Championnat du monde junior

Après avoir dû repousser la tenue du Championnat du monde de hockey junior de 2022, Hockey Canada a annoncé mardi que l’événement serait tenu entre les 9 et 20 août au Rogers Place d’Edmonton.

La remontée des cas de COVID-19 avait empêché plusieurs formations de jouer en décembre dernier, malgré les précautions prises par les organisateurs. Ceux-ci ont décidé d’annuler le tournoi dès le tour préliminaire.

«Bien que nous étions déçus de ne pas avoir pu compléter le Championnat du monde junior comme prévu en décembre, notre attention s’est tout de suite dirigée vers une nouvelle édition lorsqu’il serait sécuritaire de la présenter», a indiqué par voie de communiqué le président et chef des opérations de Hockey Canada, Scott Smith.

Les résultats des matchs disputés l’hiver dernier ne compteront plus en août. Tous les joueurs nés en 2002 ou après pourront prendre part au tournoi. Le Canada fera partie du groupe B avec la Tchéquie, la Finlande, la Lettonie et la Slovaquie, tandis que l’Autriche, l’Allemagne, la Suède, la Suisse et les États-Unis formeront le groupe A.

L’Alberta sera aussi l’hôte de la Coupe Hlinka Gretzky, à Red Deer. Les meilleurs joueurs de moins de 18 ans de la planète s’affronteront lors de ce tournoi entre le 31 juillet et le 6 août.