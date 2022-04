«GSP» et Nick Diaz ont fait la paix

Georges St-Pierre et Nick Diaz n’étaient pas les meilleurs amis lorsque les deux étaient des combattants de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Toutefois, les deux hommes semblent avoir fait la paix.

Réputé pour être un combattant respectueux envers ses adversaires et plutôt calme lors des conférences de presse, «GSP» avait pourtant été impliqué dans une dispute verbale intense avec son rival avant leur combat, au gala UFC 158, en mars 2013.

Le Québécois ne savait donc pas à quoi s’attendre quand il a recroisé l’Américain dans les coulisses du gala UFC 266, en septembre 2021, alors que Diaz y était dans le cadre de son retour à la compétition, alors que «GSP», lui, accompagnait Nasrat Haqparast dans son coin.

«Quand c’est arrivé, il marchait dans ma direction, et avec Nick Diaz, tu ne sais jamais [ce qu’il fera], a récemment mentionné le combattant originaire de Saint-Isidore, à "The MMA Hour". Alors je me suis placé dans une certaine position parce que je ne savais pas trop s’il voulait se battre ou simplement me parler.»

«Mais quand je l’ai vu étendre son bras pour me serrer la main, je me suis dit : "Oh, OK". Je lui ai donc serré la main. J’imagine que ça signifie que nous avons fait la paix.»

De retour au Québec et au froid

Quand il ne sert pas de mentor à Haqparast, St-Pierre s’adonne à plusieurs activités diverses depuis qu’il a annoncé sa retraite.

Mardi, il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il nettoie sa piscine malgré la neige qui tombe à l’extérieur. «Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais à mon retour... [le mois d’avril] est vraiment différent au Québec.»

Toujours dans une forme éclatante, le Québécois ose même se baigner à la toute fin de la vidéo.