Evander Kane plaide sa cause

L’audience concernant le grief déposé par l'attaquant Evander Kane sur la résiliation de son contrat par les Sharks de San Jose aura lieu ce mardi.

C’est ce qu’a appris le réseau TSN.

En janvier dernier, l’équipe californienne a soumis le nom de Kane au ballottage dans le but de mettre fin à son contrat et de ne pas lui verser les 23 millions $ qu’il restait à l’entente paraphée en 2018 par le vétéran de 30 ans. Celle-ci était d’une durée de sept ans et d’une valeur totale de 49 millions $.

Les Sharks avaient affirmé dans un communiqué que le patineur avait «enfreint les règles de son contrat standard de joueur de la LNH et violé les protocoles COVID-19 de la Ligue américaine» pour justifier leur décision.

Selon le site sportif The Athletic, l’entente de Kane aurait été résiliée parce qu’il aurait voyagé à Vancouver malgré le fait qu’il était déclaré positif à la COVID-19.

Kane avait aussi été suspendu pour 21 matchs par le circuit Bettman, et ce, pour avoir contrevenu au protocole COVID-19 en fournissant une fausse carte de vaccination. Cette sanction lui avait été décernée en novembre dernier.

À la fin du premier mois de l’année 2022, Kane a paraphé une entente d’un an avec les Oilers d’Edmonton. Lundi, l’entraîneur-chef par intérim Jay Woodcroft a indiqué que son patineur serait absent de l’entourage de l’équipe pour un congé personnel et qu’il reviendrait mercredi.

En 37 rencontres avec les Oilers jusqu’à maintenant, Kane a touché la cible 16 fois et fourni 15 mentions d’aide pour 31 points.