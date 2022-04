Lors de la dernière confrontation entre le Wild et le Canadien, au Minnesota, le Tricolore s’était fait lessiver 8 à 2. Évidemment, il manquait plusieurs morceaux importants dans sa formation. Néanmoins, mardi, il a offert une performance beaucoup plus inspirée.

«On a prouvé que quand on est dans notre game, on peut jouer avec tout le monde. Mais il faut que toute l’équipe soit dans l’autobus. Ce soir [mardi], on était tous là. On s’est replacés après les 4-5 premières minutes», a indiqué Martin St-Louis.

Paul Byron a dû quitter le match avant la fin de la première période. Le pauvre attaquant ontarien traîne une blessure depuis plusieurs semaines. Ses coéquipiers étaient grandement désolés pour lui.

«Je me sens mal pour lui. C’est un vrai compétiteur, probablement l’un des plus intenses que j’ai rencontré. Il est devenu un très bon ami. J’ai été reconnaissant qu’il soit là pour moi lorsque ça n’allait pas bien», a dit Carey Price.

«C’est un joueur important pour notre équipe. Chaque fois qu’il est dans la formation, il amène de l’énergie et de la constance. C’est difficile de voir un gars comme lui tomber au combat», a commenté Cole Caufield

Lundi, Martin St-Louis avait rappelé que Byron était amoché. L’entraîneur-chef semblait même inquiet pour son avenir. Mardi soir, cependant, il n’était pas en mesure de déterminer si Byron pourrait être en uniforme pour l’un des cinq derniers matchs de la saison.

«Il se bat tous les jours pour continuer à jouer. Il veut demeurer avec l’équipe. C’est difficile de ne pas l’avoir à 100 %. Je n’ai aucune idée. Tout ce que je sais, c’est que son cas sera réévalué demain [aujourd’hui]», a mentionné Martin St-Louis.

