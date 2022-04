À VOIR: vibrant hommage à Mike Bossy à New York

Mike Bossy a laissé une trace indélébile sur l’histoire des Islanders de New York et ceux-ci lui ont rendu un hommage bien senti, mardi soir, au UBS Arena, avant leur match contre les Panthers de la Floride.

L’ancien attaquant québécois est décédé vendredi des suites du cancer du poumon. Il n’avait que 65 ans. Bossy a joué ses 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey dans l’uniforme des «Isles», remportant au passage quatre coupes Stanley.

Sur la patinoire, l’organisation a projeté le célèbre numéro 22 de Bossy, qui est retiré par l’équipe depuis 1992. La cérémonie très sobre, ponctuée d’extraits vidéo de la carrière du Montréalais et de citations de ce dernier, a pu être observée par sa fille Tanya et ses petites-filles Alex et Gabrielle.

«Je suis un perfectionniste et j’aime bien faire les choses. Si je me lance dans quelque chose, j’ai envie de le faire bien, d’avoir du succès et de bien paraître en le faisant», a-t-on pu entendre Bossy dire.

L’annonceur-maison du UBS Arena a décrit en détails la carrière de l’ancien du National de Laval, de son trophée Calder en 1978, à la dynastie du début des années 1980, le record de 19 séries gagnées consécutivement, en passant par ses trois trophées Lady Byng.

«Mike a aidé à forger l’histoire des Islanders pour toujours, mais ce n’était pas seulement grâce à son jeu sur la glace. Il pouvait être vu dans la communauté pendant qu’il jouait, ou comme ancien, interagissant avec les meilleurs partisans de la LNH. Mike Bossy a établi la norme pour tout joueur des Islanders de New York», a-t-on pu entendre pendant la cérémonie, qui a duré environ huit minutes.

En images

Plusieurs grands buts de Bossy, dont son tout premier le 13 octobre 1977 sur la patinoire des Sabres de Buffalo, ont été présentés sur l’écran géant.

Plusieurs anciens des Islanders, dont son grand complice Bryan Trottier, lui ont rendu hommage. Ce dernier a mentionné comment il pouvait toujours trouver son meilleur ami sur la patinoire, ce qui l’a aidé à connaître neuf saisons consécutives de plus de 50 buts.

En 752 matchs, Bossy a amassé 1126 points, dont 573 filets. Deux joueurs seulement ont atteint le plateau des 500 réussites plus rapidement que lui : Wayne Gretzky et Mario Lemieux.

Un moment de silence a été réservé à la mémoire du défunt. Comme à Montréal quelques jours auparavant, il s’est terminé avec la foule scandant le nom de Mike Bossy.

