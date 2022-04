Une cote astronomique pour les Raptors

Ceux qui croient aux chances des Raptors de remporter le championnat dans la NBA pourraient toucher énormément d'argent.

Sur la plateforme Mise-o-jeu plus, la cote de la formation de Toronto est à 101.

Il ne s'agit toutefois pas de l'équipe la plus payante puisque les Hawks d'Atlanta (151), les Bulls de Chicago (151) et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (251) ont des cotes encore plus astronomiques.

Toujours selon Mise-o-jeu plus, ce sont les Suns de Phoenix, à 3,10, qui sont considérés comme les favoris pour remporter les grands honneurs.

Ils sont suivis de près par les Bucks de Milwaukee (5,60) et les Warriors de Golden State (7,00).