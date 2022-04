«Un moment très spécial» - Thomas Bordeleau

L’attaquant des Sharks de San Jose Thomas Bordeleau disputait son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dimanche soir. Le jeune homme âgé de 20 ans a connu un baptême de feu plus que satisfaisant en amassant une mention d’aide dans un revers de 5-4 subi en temps supplémentaire aux mains du Wild du Minnesota.

«C’était un moment très spécial pour toute ma famille et moi. Les gars m’ont dit d’en profiter et c’est ce que j’ai fait», a d’abord expliqué celui qui évoluait devant ses parents qui ont fait expressément le voyage en direction du Xcel Energy Center, domicile du Wild, pour l'occasion.

Thomas Bordeleau s’avère être la troisième génération à évoluer dans le circuit Bettman, suivant les traces de son grand-père, Paulin et de son paternel, Sébastien.

«Je crois que mes parents essayaient de paraître calmes devant moi pour ne pas me rendre trop nerveux. C’était spécial pour eux également. Ils semblaient très fiers et je suis heureux de leur avoir fait vivre de belles émotions comme ça», toujours selon l’ancien choix de deuxième tour, 38e au total des Requins lors de l’encan 2020.

L’Université du Michigan, une pépinière de talent

Avant de faire le saut chez les professionnels, le jeune Bordeleau a défendu les couleurs des Wolverines du Michigan durant deux saisons dans le programme universitaire américain. Il a d’ailleurs évolué en compagnie de plusieurs espoirs de haut niveau, dont Owen Power, Matty Beniers, Brendan Brisson et Luke Hughes, pour ne nommer qu’eux.

«Ce sont deux années dont je vais me rappeler toute ma vie. C’est plaisant de voir plusieurs joueurs issus du programme avoir de belles opportunités au niveau professionnel. Michigan est un programme reconnu depuis longtemps et je suis content qu’on est pu contribuer à cela», aux dires de Bordeleau qui a été utilisé durant un peu plus de 13 minutes à ses premiers pas dans la LNH.

Bienvenue au... Minnesota

Le fil des événements a déboulé rapidement dans le clan Bordeleau. Avant d’être rappelé par les Sharks, l’athlète a disputé deux joutes au profit des Barracudas de San Jose dans la Ligue américaine de hockey (LAH), revendiquant trois mentions d’aide.

«C’est un peu décousu comment le tout s’est déroulé. Je suis arrivé avant l’équipe au Minnesota. J’ai donc rencontré les gars seulement le lendemain, lors du petit déjeuner. Logan Couture s’est occupé de me présenter aux autres joueurs et il s’est assis avec moi lors du repas.»

«Après la partie, Brent Burns m’a invité à dormir chez lui. Il y a plusieurs Québécois dans l’entourage du club, ce sont toutes des personnes incroyables.»

L’héritage Bordeleau

«C’est spécial d’avoir mon propre chandail Bordeleau. Je poursuis la tradition familiale. Je suis content de leur faire vivre ça et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible», a-t-il conclu.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.