Trois receveurs vedettes protestent

Les receveurs de passes A.J. Brown (Titans du Tennessee), Deebo Samuel (49ers de San Francisco) et Terry McLaurin (Commanders de Washington) auraient l’intention de bouder les entraînements volontaires de leur équipe respective.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN lundi.

Les trois vedettes disputeront la quatrième et dernière année de leur contrat de recrue en 2022. En ne participant pas à cette étape de l’entre-saison, ils cherchent à faire pression sur leur formation pour obtenir un nouveau contrat en vue de la campagne 2023.

Les Titans et les Commanders amorçaient leurs entraînements volontaires ce lundi, tandis que le début de ceux-ci est prévu mardi chez les 49ers.

Les trois athlètes désireraient profiter des ententes obtenues par Davante Adams (Raiders de Las Vegas) et Tyreek Hill (Dolphins de Miami). Ces deux receveurs de passes ont récemment obtenu des nouveaux contrats leur rapportant respectivement 28,35 et 30 millions $ annuellement.

Lors de ses deux premières campagnes dans la NFL, Brown a récolté plus de 2000 verges et 19 touchés. Il a connu une petite baisse de régime en 2021, mais a raté cinq parties en raison d’une blessure.

Samuel a quant à lui explosé l’an dernier. Il a attrapé 77 passes pour des gains de 1405 verges et six majeurs. Il a aussi couru avec le ballon à 59 reprises pour 365 verges et huit touchés.

Finalement, McLaurin a engrangé plus de 1000 verges de gains lors de ses deux dernières saisons, et ce, malgré le fait qu’il a évolué avec six quarts-arrière différents.