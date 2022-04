NFL: duel au sommet entre quarts vedettes... mais au golf

Les quarts-arrière de la NFL Tom Brady, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes et Josh Allen s’affronteront sur un terrain de golf au début du mois de juin prochain.

Les deux premiers formeront un duo et se mesureront donc à une paire composée des deux jeunes sensations du circuit Goodell dans une compétition de 12 trous.

Celle-ci s’inscrit dans les événements intitulés «The Match». Il s’agira du sixième de la sorte. Jusqu’à maintenant, les confrontations ont permis d’amasser plus de 33 millions $ pour divers organismes et de faire un don de 17 millions de repas à l’organisation à but non lucratif Feeding America.

Mahomes et Allen seront de l’une de ces parties de golf présentées sur le réseau américain TNT pour la première fois. De son côté, Rodgers avait fait équipe avec le golfeur professionnel Bryson DeChambeau contre Brady et Phil Mickelson en juillet 2021.

Le détenteur de sept bagues du Super Bowl en sera quant à lui à une troisième participation à «The Match». Lui et Mickelson avaient croisé le fer avec Tiger Woods et Peyton Manning en mai 2020.