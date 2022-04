Leylah Annie Fernandez aux portes du top 20

La performance de Leylah Annie Fernandez à la Coupe Billie Jean King lui a permis de bondir au 21e rang mondial, soit un rang derrière la Roumaine Simon Halep.

La Montréalaise (2151 points) avait franchi en février dernier le top 20 lorsqu'elle s'est appropriée le 19e rang mondial, son meilleur classement à vie.

Un seul changement est intervenu lundi dans le Top 20 du classement mondial de la WTA, après une fin de semaine sans tournoi, consacrée aux éliminatoires de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) par équipes.

Derrière la nouvelle numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, la Tunisienne Ons Jabeur recule d'une place (10e), dépassée par l'Espagnole Garbiñe Muguruza (9e).

Les affaires reprennent cette semaine avec un tournoi WTA 500 en Allemagne, à Stuttgart, et un WTA 250 en Turquie, à Istanbul, tous les deux sur terre battue.

Tsitsipas reste 5e

Stefanos Tsitsipas, vainqueur dimanche du premier Masters 1000 de la saison sur terre battue, à Monte-Carlo, reste 5e du classement mondial publié lundi, tandis que son adversaire malheureux en finale, l'Espagnol Alejandro Davidovich, gagne 19 places pour pointer au 27e rang.

Le Grec avait déjà gagné en Principauté l'an dernier, donc il ne gagne pas de points. En revanche, devant lui, plusieurs cadors en perdent, à commencer par le Serbe Novak Djokovic, toujours N.1 mondial mais éliminé prématurément la semaine dernière à Monte-Carlo.

Pour Davidovich, 22 ans seulement, cette 27e place mondiale est la meilleure d'une carrière dans laquelle il n'a encore remporté aucun titre sur le circuit ATP. L'autre bonne affaire de la semaine est pour le Bulgare Grigor Dimitrov, battu en demi-finale par le jeune Espagnol, qui gagne 6 places et remonte au 23e rang.

Le Russe Daniil Medvedev, absent pour cause de hernie, reste 2e derrière Djokovic, et l'Allemand Alexander Zverev, battu en demi-finale samedi par Tsitsipas, conserve logiquement sa 3e place. Deux autres membres du Top 6 sont blessés, Rafael Nadal (4e) et Matteo Berrettini (6e).

Le seul et unique changement dans le Top 20 est l'inversion de places entre l'Argentin Diego Schwartzman (15e), autre victime de Tsitsipas à Monte-Carlo, en quart de finale, et l'Ontarien Denis Shapovalov (16e).

Classement WTA publié lundi:

1. Iga Swiatek (POL) 6711 pts

2. Barbora Krejcíková (CZE) 4975

3. Paula Badosa (ESP) 4885

4. Aryna Sabalenka (BLR) 4711

5. Maria Sakkari (GRE) 4705

6. Anett Kontaveit (EST) 4511

7. Karolína Plíšková (CZE) 4252

8. Danielle Collins (USA) 3151

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 3070 (+1)

10. Ons Jabeur (TUN) 3015 (-1)

11. Jelena Ostapenko (LAT) 2805

12. Emma Raducanu (GBR) 2698

13. Belinda Bencic (SUI) 2561

14. Jessica Pegula (USA) 2510

15. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2473

16. Cori Gauff (USA) 2300

17. Angelique Kerber (GER) 2297

18. Victoria Azarenka (BLR) 2281

19. Elena Rybakina (KAZ) 2261

20. Simona Halep (ROM) 2156

21. Leylah Annie Fernandez (CAN) 2151

Classement ATP publié lundi après le Masters 1000 de Monte-Carlo:

1. Novak Djokovic (SRB) 8340 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8230

3. Alexander Zverev (GER) 7465

4. Rafael Nadal (ESP) 6935

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5980

6. Matteo Berrettini (ITA) 4945

7. Casper Ruud (NOR) 4110

8. Andrey Rublev (RUS) 3865

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3625

10. Cameron Norrie (GBR) 3440

11. Carlos Alcaraz (ESP) 3330

12. Jannik Sinner (ITA) 3189

13. Taylor Fritz (USA) 3010

14. Hubert Hurkacz (POL) 3008

15. Diego Schwartzman (ARG) 2715 (+1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2693 (-1)

17. Reilly Opelka (USA) 2475

18. Roberto Bautista (ESP) 2015

19. Pablo Carreño (ESP) 2015

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1801