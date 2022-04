Les Blues ne sont pas en reste

Dans la section Centrale de la Ligue nationale de hockey (LNH), la compétition est particulièrement relevée, puisque trois formations jouent comme de véritables aspirantes à la coupe Stanley ces jours-ci et parmi elles, les Blues de St. Louis connaissent du succès au moment idéal.

Tout comme l’Avalanche du Colorado, la troupe de l’entraîneur-chef Craig Berube a remporté ses neuf derniers affrontements et poursuit avec confiance le dernier droit du calendrier régulier. Toutefois, si elle souhaite répéter ses exploits du printemps 2019, marqué par le premier et seul titre de son histoire, l’équipe du Missouri devra garder à l’œil les «Avs», meneurs du classement général. Et il y a le Wild du Minnesota, qui compte 101 points et qui sera logiquement son adversaire du premier tour des séries.

Bref, les éliminatoires donneront lieu à des batailles relevées entre ces deux clubs et les Blues ont utilisé le meilleur moyen pour se préparer : la victoire.

«Je suis très heureux de l’équipe et de sa manière de performer, a déclaré Berube au site NHL.com. Les gars jouent les uns pour les autres et présentement, ils effectuent du bon travail. Tout est centré sur le groupe et ils doivent s’en tenir à cela. Il nous faut continuer de pousser et d’avancer.»

D’ailleurs, ses hommes ont transmis un message percutant aux Predators de Nashville en inscrivant sept buts à leurs dépens au cours du vingt médian, dans un gain de 8 à 3, dimanche. L’offensive de St. Louis roule ainsi à plein régime, ayant totalisé 62 buts dans les 12 derniers matchs.

«Quand chacun joue de la bonne façon, vous obtenez évidemment plusieurs bonds favorables et, en deuxième période, ce fut le cas, a admis l’attaquant Jordan Kyrou. Nous l’avons dit toute l’année: nous savons tous qu’on a pas mal de profondeur à l’avant, donc ce n’est pas surprenant.»

Production diversifiée

Les statistiques donnent raison à Kyrou, car il est au nombre des 11 patineurs des Blues revendiquant 40 points ou plus cette année. Également, sept d’entre eux ont franchi le cap des 20 buts, Vladimir Tarasenko dominant les siens avec 33 filets. Pavel Buchnevich (27), David Perron (26), Kyrou (25), Brayden Schenn (24), Ivan Barbashev (24) et Brandon Saad (22) sont les autres ayant dépassé la vingtaine. Et, même s’il a marqué 18 fois jusqu’ici, Robert Thomas mérite des félicitations en vertu de ses 55 mentions d’aide.

Les Blues auront droit à un bon test, mardi, à l’occasion de la visite des Bruins de Boston. Par la suite, ils se soumettront à une séquence de quatre parties à l’étranger.