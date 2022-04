Le Wild aux prises avec un cas de COVID-19?

Le Wild du Minnesota a repoussé son départ pour Montréal en raison d’un cas de COVID-19, semble-t-il.

C’est ce qu’a avancé le site web sportif The Athletic, lundi, soit un peu plus de 24 heures avant le duel prévu entre le club et le Tricolore au Centre Bell. La formation du Minnesota devait prendre l’avion en début d’après-midi.

Un joueur du Wild aurait contracté le virus. Son identité n’est pas connue pour le moment. Rappelons qu’un patineur atteint de la COVID-19 doit être tenu à l’écart pour une période minimale de cinq jours.

Après son arrêt à Montréal, la troupe de l’entraîneur-chef Dean Evason sera de retour à son domicile du Xcel Energy Center pour un rendez-vous avec les Canucks de Vancouver prévu jeudi soir.

Le Wild est déjà assuré de participer aux prochaines séries éliminatoires. Il est toutefois toujours en compétition avec les Blues de St. Louis pour le deuxième échelon du classement de la section Centrale.