Kyrie Irving justifie ses gestes obscènes

Visiblement, le meneur des Nets de Brooklyn Kyrie Irving a plusieurs ennemis chez les partisans des Celtics de Boston et ne regrette nullement d’avoir commis à leur endroit des gestes obscènes durant le match éliminatoire disputé dimanche au TD Garden.

Ayant porté l’uniforme vert et blanc des Celtics pendant deux campagnes avant de se retrouver avec les Nets en 2019-2020, le vétéran est loin d’avoir reçu un accueil chaleureux à l’occasion du premier duel de la série opposant les deux clubs, affrontement remporté 115 à 114 par Boston. Et il n’a pas fait la sourde oreille face aux insultes du public, car il lui a répliqué avec des doigts d’honneur dirigés à l’intention de quelques partisans.

Auteur d’une performance de 39 points, Irving a voulu justifier ses gestes après le match.

«Les gens commencent à crier et à vous lancer toutes sortes d’injures, et comme athlète, vous pouvez en prendre pas mal, a-t-il dit au quotidien "The Washington Post". Nous sommes ceux qui doivent être gentils et dociles? Non, oubliez ça, ce sont les séries.»

«C’est l’énergie qu’ils ont pour moi. J’aurai la même pour eux, a-t-il ajouté au "New York Daily News". C’est le côté sombre de la chose et il faut l’assumer.»

La relation houleuse entre celui ayant entamé sa carrière avec les Cavaliers de Cleveland et la foule du TD Garden ne date pas d’hier. Il avait piétiné le logo des Celtics durant une rencontre éliminatoire l’an passé et un spectateur lui avait lancé une bouteille d’eau à son retour au vestiaire. Plus tôt cette année, il avait comparé les amateurs de Boston à une ancienne amie de coeur rejetée, tel que rapporté par la chaîne SNY.

La série se poursuivra mercredi au même endroit.