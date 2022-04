«Je donnerais un contrat de 5 ans à Martin St-Louis»

De l’avis général, la question n’est plus de savoir si Martin St-Louis restera à Montréal, mais pour combien de temps.

«Personnellement, je lui offrirais un contrat de cinq ans», a lancé sans hésiter Maxim Lapierre à l’émission JiC, lundi.

«Moi, je lui donnerais un contrat de trois ans», a répliqué Éric Fichaud.

«Je ne comprends pas le principe de lui donner trois ans puisque c’est lui qui va construire l’équipe pour le futur, a réagi Lapierre. St-Louis va aider les Caufield et Suzuki à grandir. Il va pousser les jeunes à devenir meilleurs. Je ne vois pas pourquoi il ne serait plus là quand le CH sera devenu une équipe gagnante.»

St-Louis est souvent critiqué pour son système de jeu depuis son arrivée avec les Canadiens, mais Lapierre ne croit pas que c’est le problème.

À la question «Est-il le bon homme pour établir un concept d’équipe?» posée par JiC, l’ex-agitateur a répondu positivement et de façon très claire.

«Ce sont les joueurs le problème!»

«Claude Julien et Dominique Ducharme avaient un système et ça n’a pas fonctionné. Je tiens à dire que ce sont les joueurs le problème. Arrêtons de dire que c’est l’entraîneur, on n’en a pas de bons joueurs! On a Suzuki et Caufield, Price lorsqu’il est devant le filet, un défenseur ou deux de temps en temps et Josh Anderson qui se présente une fois sur trois... On n’en a pas de joueurs, arrêtons de penser au système de jeu!

«On a eu trois entraîneurs en trois ans et demi et ce sont les mêmes résultats, alors ce sont les joueurs le problème», a répété Lapierre.

Selon lui, l’échantillon de 31 matchs est suffisant pour conclure que St-Louis doit être derrière le banc pour au moins les cinq prochaines saisons.

«Dans le hockey, tu as des gars spécialisés dans les X et les O ou les systèmes de jeu, alors que d’autres ce sont avec les émotions, ils viennent te chercher avec leur passion, leur façon de parler. C’est clair que St-Louis l’a! Même nous, en regardant les matchs, on a le goût de jouer! Il a assez joué pour comprendre comment s’ajuster à une équipe.

«On peut voir les autres équipes s’ajuster à son système. La prochaine étape dans son cas, c’est de contre-attaquer, de réagir à tout ça. Mais je ne suis pas inquiet, il a tellement d’expérience. J’ai confiance en lui à 100%.»

Des ajustements nécessaires

Fichaud s’est montré plus critique envers le système de jeu de St-Louis. Il reconnaît cependant qu’«une de ses forces est de savoir parler individuellement aux joueurs».

«Martin a démontré qu’il est capable de prendre un joueur à part et de le relancer. On l’a vu avec plusieurs gars cette année. Par contre, ce que j’ai hâte de voir, c’est la structure qu’il va imposer. Tu ne peux pas jouer comme le Canadien joue dernièrement. Ça va être inacceptable la saison prochaine. Les gars ne peuvent pas courir partout, il faut avoir une structure en place. C’est le plus gros défi de Martin.

«La saison prochaine, les joueurs seront imputables. Cette année, tout le monde est beau et fin, on donne du lousse, c’est correct, je comprends tout ça. Mais il y a un minimum à faire, sinon l’équipe va encore connaître une saison de misère.

«Bien jouer offensivement ne devrait avoir aucun impact sur ton jeu défensif. Ce n’est pas parce que tu marques des buts que tu ne peux pas bien jouer dans ta zone.»

Depuis que le membre du Temple de la renommée dirige le Tricolore, l’équipe montre une fiche de 12-15-4, comparativement à 8-30-7 sous les ordres de Ducharme en 2021-2022.

Voyez le segment «Le Show» avec Maxim Lapierre et Éric Fichaud dans la vidéo ci-dessus.