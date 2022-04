Divorce entre Matias Almeyda et les Earthquakes

Après sept matchs sans victoire pour amorcer la saison, les Earthquakes de San Jose en ont eu assez. Ils ont congédié l’entraîneur-chef Matias Almeyda et ses adjoints, lundi.

Le club de la Californie montre en effet un dossier de 0-4-3, le pire de la Major League Soccer (MLS) depuis le début du calendrier régulier. Antérieurement pilote des Earthquakes II, dans la MLS Next Pro, Alex Covelo assurera l’intérim. Il sera secondé, également de façon intérimaire, par Chris Wondolowski, Steve Ralston et Luciano Fusco.

Almeyda a donc passé trois ans et demi à la barre des Earthquakes, montrant un dossier de 31-42-25.

«Au cours des quatre dernières années, Matias a donné tout ce qu'il avait à notre club, et nous reconnaissons les efforts qu'il a déployés, a déclaré John Fisher, directeur associé, dans un communiqué. J'ai eu la chance de le connaître, lui et sa famille, pendant son séjour ici, et nous apprécions vraiment ce qu'ils ont fait pour les Earthquakes. Nous leur souhaitons bonne chance pour l'avenir.»

Covelo a quant à lui revendiqué une fiche de 1-2-0 avec les Earthquakes II cette saison. Il a occupé plusieurs rôles différents au sein de l’organisation depuis son arrivée en 2017.

Wondolowski, pour sa part, avait annoncé sa retraite au mois de novembre dernier. Au cours de sa carrière dans la Major League Soccer (MLS) qui s’est amorcé en 2004, il a inscrit 171 buts en saison régulière avec les Earthquakes et le Dynamo de Houston, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire du circuit.