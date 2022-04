Christian Yelich fait les choses en grand

Christian Yelich a frappé un grand chelem qui a éventuellement permis aux Brewers de Milwaukee de vaincre les Pirates de Pittsburgh au compte de 6 à 1, lundi soir, American Family Field.

En quatrième manche, le vétéran de 30 ans a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain pour la première fois en 2022. C’était la quatrième fois dans sa carrière que Yelich réussissait un circuit de quatre points.

Un peu plus tôt dans le même engagement, Kolten Wong avait replacé les Brewers en avant au pointage grâce à un ballon-sacrifice qui a poussé Omar Narvaez à la plaque. Le partant des Pirates Zach Thompson (0-1) était en poste pour les six points des Brewers et a ainsi subi la défaite.

L’unique point des visiteurs a été produit par Diego Castillo, qui a étiré les bras lors de la première moitié de la quatrième manche.

Sur la butte pour les vainqueurs, Eric Lauer (1-0) a permis seulement un point mérité sur cinq frappes en lieu sûr. Il a aussi remis une passe gratuite et passé cinq rivaux dans la mitaine en six manches de travail.

En relève, Jandel Gustave, Hoby Milner et José Urena n’ont donné que trois autres coups sûrs aux Pirates.

Les Cubs doublent les Rays

Au Wrigley Field, les Cubs de Chicago se sont échappés en fin de match pour battre les Rays de Tampa Bay 4 à 2.

En septième manche, Ian Happ a mis les favoris de la foule en avant au pointage avec un simple. Frank Schwindel a doublé l’avance des siens lors de leur tour au bâton suivant. Le joueur de premier coussin a réussi un circuit en solo.

Précédemment, Patrick Wisdom a ouvert le pointage avec une longue balle bonne pour deux points. Ji-Man Choi et Josh Lowe, respectivement en quatrième et en cinquième manche, avaient nivelé la marque avec des simples.

Keegan Thompson (2-0) a obtenu la victoire en ne donnant qu’une frappe en lieu sûr en trois manches et deux tiers de boulot. Son coéquipier David Robertson a enregistré le sauvetage. La défaite a quant à elle atterri sur la fiche de Jason Adam (0-1), qui a donné un point en seulement un tiers de manche sur la butte.