Les Remparts arrachent un point à l’étranger

Les Cataractes de Shawinigan n’ont pas fait preuve d’une grande hospitalité, dimanche au Centre Gervais Auto. Les favoris de la foule ont dominé les Remparts de Québec, mais ont dû attendre la prolongation pour sceller leur victoire de 3 à 2.

L’espoir des Oilers d’Edmonton Xavier Bourgault a tranché en période supplémentaire avec son 32e de la campagne. Le pivot a bénéficié de tout l’espace nécessaire pour déjouer Fabio Iacobo d’un tir vif grâce à une excellente passe de Pierrick Dubé.

Mavrik Bourque a aussi récolté une mention d’aide sur le but. Le choix de première ronde des Stars de Dallas s’est fait complice de tous les buts des siens dimanche.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les hommes de Patrick Roy. Le capitaine des Remparts, Théo Rochette, a fait mouche pour une 31e fois cette saison en profitant d’un bond bizarre devant le filet des Cataractes.

La formation de la capitale québécoise a toutefois été dominée au chapitre des tirs au but 35 à 23, en plus de visiter le cachot à deux reprises de plus que leurs rivaux. Cette indiscipline leur a coûté en milieu de second vingt, alors qu’Olivier Nadeau a fait scintiller la lumière rouge pour une première fois dans le match en avantage numérique.

Un peu plus de deux minutes et 30 secondes plus tard, Nadeau a renchéri pour donner les devants aux siens. L’attaquant repêché par les Sabres de Buffalo mène les Cataractes avec 34 buts cette saison.

Devant la cage de l’équipe de la Mauricie, Antoine Coulombe a rempli son mandat en arrêtant 21 des 23 tirs adverses. Il n’a pas eu à se signaler en prolongation.

Mis à part Rochette, James Malatesta est aussi parvenu à tromper la vigilance du portier québécois pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

À l’autre bout de la patinoire, Iacobo a été passablement plus occupé. Ses 32 parades ont permis aux Remparts de demeurer dans le match.

Déjà qualifiés pour les séries éliminatoires, les Cataractes ont retrouvé le chemin de la victoire après avoir plié l’échine à leurs trois dernières rencontres.