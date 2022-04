Les Red Sox s’éclatent au Fenway Park

Les Red Sox de Boston ont explosé en huitième manche avec six points contre les Twins du Minnesota, l’emportant finalement 8 à 1, dimanche au Fenway Park.

Après avoir croisé le marbre en sixième manche sur un ballon-sacrifice de J.D. Martinez, Xander Bogaerts a lancé le bal en huitième avec un simple qui a permis à Enrique Hernandez de marquer. Martinez, Trevor Story, Jackie Bradley fils et Kevin Plawecki ont ensuite tous produit des points pour les Red Sox.

Caleb Thielbar a d’ailleurs cédé sa place à Cody Stashak sur le monticule après un seul retrait lors de cette manche fatidique, mais les Twins n’ont pu stopper l’hémorragie.

Bailey Ober (1-1) a ajouté une défaite à son dossier malgré une très solide performance. Le lanceur format géant a permis quatre coups sûrs et deux points en six manches, réussissant trois retraits sur des prises au passage.

Même s’il a concédé le seul point des Twins, Matt Strahm (1-0) a mérité la victoire, lui qui a réussi un retrait sur des prises en une manche et un tiers de travail.

Michael Wacha a été le plus grand artisan de la victoire des Red Sox en étant presque irréprochable en cinq manches au monticule. Le droitier a muselé cinq frappeurs adverses, en plus de ne permettre qu’un coup sûr et deux buts sur balles.

Ailleurs dans les ligues majeures:

À Baltimore, Jonathan Loáisiga a gâché une excellente sortie du partant des Yankees de New York Nestor Cortes en accordant quatre points en fin de huitième et les Orioles l’ont emporté 5 à 0. Cortes avait réussi 12 retraits sur des prises en cinq manches.

Thairo Estrada a produit les quatre premiers points du match et les Giants de San Francisco se sont imposés 8 à 1 contre les Guardians, à Cleveland. Estrada a tout d’abord claqué un circuit en deuxième avant de cogner un roulant bon pour deux points en quatrième.

Les lanceurs des Mets, avec David Peterson en tête de liste, ont limité les Diamondbacks de l’Arizona à cinq coups sûrs dans un gain de 5 à 0 à New York.

Les Marlins ont vaincu les Phillies de Philadelphie 11 à 3 sans claquer le moindre circuit à Miami. Jazz Chisholm fils a été le joueur le plus productif en poussant trois coéquipiers vers le marbre.