Renard fait le point sur Arnautovic

Le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, a indiqué qu’aucune entente ne liait l’attaquant du FC Bologne Marko Arnautovic au CF Montréal, samedi.

Une rumeur avait circulé, l’été dernier, lors de l’arrivée de l’Autrichien à Bologne, selon laquelle une clause de son contrat envoyait l’attaquant jouer la dernière saison de son pacte à Montréal.

Il n’en est rien, a assuré Renard, lors de l’avant-match du duel opposant Montréal aux Whitecaps de Vancouver.

«Ce qui est sûr par rapport à Arnautovic, c’est que le CF Montréal n’a absolument pas joué dans la négociation», a-t-il d’abord répondu, dans le cadre du segment «dans l’Oeil du Renard».

«Je n’ai pas parlé au joueur, il n’y a pas de promesse de contrat, pas de promesse de venir ici plus tard, a-t-il ajouté. Il joue à Bologne et il marque des buts là-bas, mais il n’y a pas de contrat qui est fait pour une arrivée ici dans six mois, un an ou deux ans.»

Renard a aussi fait le point sur le cas de l’ailier Jojea Kwizera, qui est maintenant avec l’équipe après avoir signé son premier contrat professionnel il y a quelques jours. Premier choix du club au dernier «SuperDraft» de la MLS, Kwizera ne peut disputer que des matchs à domicile (ou ailleurs au Canada), dans l’immédiat, en raison d’un problème de passeport que le club travaille actuellement à résoudre.

