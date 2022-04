Que du respect entre Alex Ovechkin et Mike Bossy

La nouvelle du décès de Mike Bossy a affecté Alexander Ovechkin.

En entrevue avec Louis Jean de TVA Sports, samedi, avant la rencontre face aux Canadiens, le capitaine des Capitals de Washington a raconté comment il avait vécu la journée de vendredi.

«J'ai appris la nouvelle hier à l'entraînement. C'est un moment difficile et triste pour le monde du hockey, sa famille et ses amis. C'est un privilège de savoir qu'il parlait de moi. J'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. Il souriait toujours, je suis heureux de l'avoir connu en tant que personne. Son décès est vraiment triste.»

Le Russe considère que l'ancienne légende des Islanders occupe une place de choix parmi les plus grands de l'histoire du circuit Bettman. Il aimerait d'ailleurs lui rendre hommage à sa façon.

«Il a joué seulement 10 saisons, mais il a marqué tellement de buts. C'est l'un des plus grands marqueurs de l'histoire. Je prie pour sa famille et pour ses amis. Si je marque un but, ce sera pour lui.»

