Mike Bossy: un personnage marquant pour Luc Robitaille

Luc Robitaille entamait sa carrière dans la grande ligue alors que Mike Bossy disputait sa dixième et dernière saison dans le circuit Bettman. Le légendaire numéro 22 aura marqué «Lucky Luc» de maintes façons, a-t-il raconté en entrevue à TVA Sports, samedi en soirée.

«Lorsque j’ai gagné le titre de recrue de l’année lors de la saison 1987, c’est Mike Bossy qui avait ouvert l’enveloppe sur la scène et qui m’avait nommé. Ça m’avait touché et marqué que ce soit ce grand de la LNH qui le dévoile», a d’abord expliqué Robitaille qui a revendiqué 45 buts et 39 mentions d’aide à sa première campagne avez les Kings de Los Angeles.

Le conseil du légendaire numéro 22

«À mes débuts dans la LNH, j’essayais d’améliorer mon anglais. Je lisais donc beaucoup de livres et l’un des premiers que j’ai lus était l’histoire de Mike Bossy. Je me souviens qu’il expliquait que lorsqu'il traversait une séquence difficile, il visait toujours entre les jambières du gardien pour ne pas manquer le filet. J’ai fait ça pour le restant de ma carrière», toujours selon l’auteur de 668 filets et 1394 points en 1431 parties.

Un trio Robitaille-Gretzky-Bossy?

Wayne Gretzky a admis, hier de passage en entrevue au TVA Sports, avoir tenté de convaincre Mike Bossy de se joindre aux Kings de Los Angeles.

«C’est moi qui avais demandé au propriétaire Bruce McNall d’appeler Mike pour le convaincre de se joindre à nous. Bossy était un incroyable marqueur et il ne ratait jamais le filet. J’aurais aimé fabriquer des jeux pour lui», a martelé La Merveille rejoint dans la journée de vendredi.

Impossible de passer sous silence le dommage qu’aurait pu faire un tel trio réuni.

«Quand on y pense, Bossy a marqué plus de 50 buts à ses neuf premières saisons, c’est incroyable! On n'a jamais vu ça et on ne reverra pas ça», a conclu Robitalle.

