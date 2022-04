Les Raptors frappent un mur nommé Tyrese Maxey

Tyrese Maxey a profité de toute l’attention portée par les Raptors envers Joel Embiid et James Harden pour voler la vedette lors du premier match de la série opposant la formation torontoise aux 76ers de Philadelphie. Ses 38 points ont permis à l’organisation de la Pennsylvanie de l’emporter 131 à 111, samedi au Wells Fargo Center.

Maxey a été particulièrement efficace, calant 14 de ses 21 tirs, dont cinq des huit du centre-ville, en plus de réussir l’ensemble de ses cinq lancers francs. C’est toutefois au troisième quart que l’athlète de 21 ans a fait le plus de dégâts, amassant 21 de ses 38 points.

Maxey n’a toutefois pas eu à tout faire seul. Tobias Harris (26 points), Harden (22) et Embiid (19) ont aussi permis aux leurs de prendre une avance de 1-0 dans la série. Les deux derniers ont d’ailleurs chacun réussi un double-double, le premier à l'aide de 14 passes décisives et le second avec 15 rebonds.

Les 76ers n’ont jamais été réellement inquiétés, eux qui ont pris une avance de 10 points au second quart, sans jamais laisser les Raptors s’approcher plus qu'il le faut par la suite. Pascal Siakam a été le plus productif dans la défaite, avec 24 points.

S’ils veulent revenir dans la série, les hommes de Nick Nurse devront aussi se méfier des fautes personnelles. Fred VanVleet a d’ailleurs été expulsé après avoir écopé de sa sixième du match.

Des inquiétudes dans la défaite

La seule formation canadienne de la NBA aura la chance de créer l’égalité dans la série lundi, toujours à Philadelphie. Toutefois, elle pourrait avoir à se débrouiller sans deux joueurs clés de leur formation.

Scottie Barnes a quitté le premier match avec une entorse à la cheville gauche, après un contact accidentel avec Embiid. La recrue n’a d’ailleurs pas mal fait à son baptême de feu en séries éliminatoires, réussissant un double-double de 15 points et 10 rebonds, en plus d’amasser huit passes décisives.

Outre Barnes, Thaddeus Young devra vraisemblablement faire un tour à l’infirmerie aussi. Le vétéran de 15 saisons a été victime d’une entorse au pouce de la main gauche.