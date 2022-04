Le bon choix de Nancy

L’entraineur du CF Montréal, Wilfried Nancy, est régulièrement appelé à faire des choix difficiles dans ses fonctions, pour le meilleur et pour le pire.

Mais le meilleur choix qu’il a fait, dans sa vie, est possiblement celui de venir s’établir à Montréal au milieu des années 2000 après avoir fait une carrière de joueur en France.

« J’ai joué en France, j’aurais pu faire une carrière de première division mais maintenant que je suis entraîneur, je comprends pourquoi je n’ai pas eu cette opportunité-là, a-t-il expliqué à notre collègue Andy Mailly-Pressoir. J’étais au centre de formation à Toulon, mais après, il y a eu des problèmes sportifs et financiers au niveau du club, donc j’ai été amené à voyager aux quatre coins de la France.»

« J’ai un ami d’enfance qui est à Montréal et qui m’a dit : t’es en fin de carrière, t’as tes diplômes et le football, ça grandit à Montréal. Viens voir! »

Après avoir représenté l’UQAM au soccer, Nancy s’est consacré entièrement au coaching et de fil en aiguille, a fait son chemin jusqu’au poste d’entraîneur-chef du club le plus important en ville, en plus de devenir un homme de famille dédié.

