Une anecdote savoureuse sur un exploit de Mike Bossy à Laval

Mike Bossy aura laissé un héritage inestimable au hockey québécois.

Gilles Courteau en a d'ailleurs parlé avec beaucoup d'émotions lors d'une entrevue avec TVA Sports, vendredi.

«J'ai beaucoup de tristesse et de peine qu'un individu comme Mike Bossy ne soit plus des nôtres aujourd'hui. Je veux en profiter pour offrir mes sympathies à son épouse et ses enfants. C'est vraiment triste. C'était quelqu'un qui avait une prestance. Il n'était pas obligé de faire beaucoup de bruit pour se faire remarquer, au contraire. C'était une personne très humble, très attachante et surtout très drôle. Il était tellement drôle avec toutes les remarques et les répliques qu'il pouvait faire. C'était hilarant de l'entendre.»

Le commissaire du circuit de hockey junior québécois est sans équivoque, Bossy est parmi les plus grands joueurs qui ont évolué dans sa ligue.

«Mike Bossy, pour nous au niveau de la LHJMQ, a été un joueur étoile, une vedette et un ambassadeur hors pair. Il a fait la même chose lorsqu'il est arrivé avec les Islanders de New York. Il a connu une carrière extraordinaire avec tous les accomplissements et les records. C'était un joueur au franc-parler. C'est l'un des cinq meilleurs joueurs de l'histoire des 50 ans de la LHJMQ. Il a été dominant à son époque. C'était un style de jeu robuste et Mike a fait son chemin au travers de ça. Il a su démontrer aux gens son talent, mais aussi sa capacité à évoluer dans toutes les situations.»

Il en a également fait beaucoup pour améliorer son sport. Selon Courteau, le hockey ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'impact de Mike Bossy.

« À sa façon, il a fait évoluer le hockey au niveau des changements de règlements. Je pense entre autres à enlever l'accrochage et à éliminer la ligne rouge. Mike était toujours à l'affût de pouvoir s'exprimer sur l'état de la ''game''. Il voulait s'assurer que les joueurs puissent évoluer et démontrer leur talent dans le respect de la pratique du hockey. C'était un excellent coéquipier qui ne se gênait pas pour prendre des recrues sous son aile. Il voulait aider les jeunes à bien s'adapter pour qu'ils puissent se développer convenablement. Les blessures au dos à Mike Bossy ont été causées par tous les coups reçus dans la LNH. C'est un joueur qui n'était pas mal à l'aise de s'exprimer, au contraire. Il avait le même franc-parler que Guy Lafleur a pu avoir tout au long de sa carrière. Le focus de Mike était sur le style de jeu et les règlements.»

Le grand patron de la LHJMQ a de nombreux souvenirs en tête lorsqu'il parle de Mike Bossy, mais il y a une histoire qui l'a marqué plus particulièrement.

«Les gens l'avaient baptisé ''L'Horloge'' parce qu'il décidait à quelle heure le match était pour se terminer. De la façon dont il contrôlait le jeu, c'était un joueur qui avait une possession de rondelle extraordinaire. Je me souviendrai toujours, un lundi soir à Laval. L'équipe perd 3-0 contre Trois-Rivières. Il arrive un hors-jeu et Mike Bossy s'en va devant le banc de son équipe et dit, assez fort pour qu'on puisse l'entendre sur la galerie de presse : ''Assurez-vous qu'aucun autre but ne va rentrer. Je m'occupe du reste.'' Il avait compté cinq buts dans ce match et Laval avait gagné 5-3.»

Au-delà du joueur qu'il a été, Mike Bossy était un être humain exceptionnel. Gilles Courteau a eu la chance de le côtoyer pendant de nombreux voyages aux quatre coins du Québec et il a vu tout l'amour que les partisans avaient envers lui.

«Quand il a été président d'honneur du 20e anniversaire de la LHJMQ, j'ai beaucoup voyagé avec Mike parce qu'il avait accepté d'aller faire de la représentation dans les différents arénas. On se devait d'arrêter souvent parce qu'il devait griller une cigarette ou aller à la toilette. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'à chaque fois, quelqu'un le reconnaissait. Peu importe l'endroit où on arrêtait, un garage ou un restaurant, ça ne finissait plus. J'avais dit à Mike qu'il faudrait partir deux heures plus tôt pour être à l'heure pour les matchs. Il m'avait répondu de lui fournir une sonde pour faire ses besoins dans l'auto. C'était tellement agréable, intéressant et fascinant de faire des voyages avec lui. Les voyages étaient toujours trop courts.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.