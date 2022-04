«On pense à eux» -Martin St-Louis

Lorsqu’il était un jeune hockeyeur à Laval, Martin St-Louis voyait non seulement l’impact que Mike Bossy avait sur les patinoires de la LNH, mais également dans les arénas de la Rive-Nord.

Ancien du National de Laval, dans la LHJMQ, la supervedette des Islanders de New York était un habitué des activités du hockey mineur de la région.

Voyez les commentaires de Martin St-Louis dans la vidéo, ci-dessus.

«Mike n’était pas juste extraordinaire sur la glace. Il était extraordinaire à l’extérieur, a raconté l’entraîneur-chef des Canadiens au début de son point de presse, vendredi avant-midi.

«Quand je grandissais à Laval, pendant quelques années, Mike venait donner tous les trophées aux jeunes (en fin de saison). J’ai des photos avec Mike de quand j’étais très jeune. Il donnait de son temps pour encourager les jeunes. C’est quelque chose de spécial.»

St-Louis, qui a qualifié de «dure journée» la nouvelle du décès de la légende des Islanders, a tenu à offrir ses condoléances à la famille.

«On pense à eux», a-t-il fait savoir.

Les souvenirs de son père

St-Louis a aussi raconté que son père était un spectateur passionné qui se rendait fréquemment voir le club junior en action.

«Je ne sais pas s’il y a plus de personnes qui ont vu des matchs sur place (live). Il allait voir jouer Mike Bossy et Mario Lemieux aussi.

«Je suis sûr que je vais parler à mon père aujourd’hui et il va me donner deux ou trois histoires de Mike Bossy et quand il jouait à Laval.»

Un incontournable du hockey

Au sein du groupe de joueurs du Canadien, le vétéran Brendan Gallagher s’est montré élogieux à l’égard de l’ex-numéro 22 des Islanders. Sa prestance et son «fair-play» dépassaient les limites de la surface de jeu.

«Mike Bossy est quelqu’un qui a fait tellement de choses pour le hockey et la communauté. Même après sa carrière. On pense à lui et à sa famille», a-t-il dit.

Point de presse de Brendan Gallagher -

«C’est un joueur que j’ai souvent vu jouer à la télé quand j’étais enfant. Il s’agit d’un personnage important au Québec. C’est triste», a de son côté mentionné l’entraîneur des gardiens, Éric Raymond.

-Avec la collaboration de Jonathan Bernier, du «Journal de Montréal»