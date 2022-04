Mike Bossy n'est plus

Mike Bossy a perdu sa lutte contre son cancer du poumon, vendredi, a confirmé la chaîne LCN. Il s’est éteint auprès de ses proches à l’âge de 65 ans.

«C’est avec un immense chagrin que je vous annonce le décès de mon père, Mike Bossy. Il nous a quitté dans la nuit du 15 avril, et il ne souffre plus. Mon père aimait le hockey, certes, mais d’abord et avant tout, il aimait la vie. Et jusqu’au bout de son périple, il s’est accroché. Il voulait vivre plus que tout. Cette vie, qu’il tenait au bout de ses bras, en a décidé autrement, pour des raisons qui nous échappent, a écrit sa fille Tanya dans un communiqué.

«Nous tenons à remercier chacun d’entre vous qui lui avez transmis vos douces pensées et votre amour : sa famille et ses amis, ses collègues de TVA et ses partisans.»

C’est une immense perte pour nous tous. Mike aura été un père, un grand-père, un mari, un ami et un athlète remarquable. Il a été un héros pour plusieurs, du début jusqu’à la fin. Papa, ta présence nous aura marqué et touché pour toujours. Nous continuerons de t’aimer et de te porter dans nos pensées, jour après jour et pour toujours. Continue de rire, de t’amuser et d’aimer la vie là où tu te reposes maintenant.»

La légende des Islanders de New York, devenu analyste pour la chaîne TVA Sports, s’était retirée des ondes l’année dernière. Il avait ensuite expliqué, dans une lettre, qu’il était aux prises avec un cancer.

«Aujourd'hui, c’est avec un grand chagrin que je dois me retirer de vos écrans, pour une pause obligée. Un arrêt nécessaire pendant lequel je devrai recevoir des traitements pour un cancer du poumon. 1 à 0 pour l’instant, mais je n’ai pas dit mon dernier mot...», avait-il écrit au mois d’octobre.

Prolifique buteur

Bossy a fait la pluie et le beau temps au cours de sa carrière de 10 saisons avec les Islanders, de 1977 à 1987. Il a totalisé 573 buts et 1126 points en 752 rencontres, remportant quatre coupes Stanley consécutives, de 1980 à 1983. Il a notamment mis la main sur le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries éliminatoires, en 1982.

Le Québécois a notamment été deux fois le champion buteur de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 69 buts en 1978-1979 et 68 buts deux ans plus tard. Il a réussi cinq saisons de 60 buts et quatre autres de 50 filets. Il est entre autres devenu le deuxième joueur du circuit, après Maurice Richard, à inscrire 50 buts en 50 matchs. Ce 50e filet, il l’avait inscrit le 24 janvier 1981 contre les Nordiques de Québec.

1/2 Très triste d’apprendre le décès du grand Mike Bossy. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à quelques reprises. Il était tellement sympathique. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 📷 LNH pic.twitter.com/aQWD2PJv0Q — François Legault (@francoislegault) April 15, 2022

«La LNH pleure le décès de Mike Bossy, un ailier dynamique dont les prouesses de buteur au cours de sa carrière de 10 saisons lui ont permis de se placer parmi les meilleurs de l’histoire du circuit», a émis le commissaire Gary Bettman sur le site officiel de la ligue.

Outre ses exploits offensifs, Bossy était également reconnu pour son esprit sportif, lui qui a remporté trois fois le trophée Lady-Byng. Il a également gravé son nom sur le trophée Calder, remis à la meilleure recrue, en 1978.

Des ennuis au dos l’ont toutefois forcé à mettre un terme à sa prolifique carrière à seulement 30 ans. Pour l’ensemble de sa carrière, il a malgré tout été intronisé au temple de la renommée en 1991. Son numéro 22 a été retiré par les Islanders le 3 mars 1992.

Une légende de la LHJMQ

Avant de faire trembler les gardiens de la LNH, Bossy a terrifié ceux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le natif de Montréal n’a jamais inscrit moins de 70 buts lors des quatre saisons complètes qu’il a disputées dans l’uniforme du National de Laval, entre 1973 et 1977. Ses 309 réussites en 263 parties dans la LHJMQ représentent un record du circuit qui ne sera probablement jamais battu.

Bossy occupe aussi le neuvième rang chez les meilleurs pointeurs de l’histoire de la ligue québécoise, lui qui a récolté 532 points lors de son séjour dans le junior.

The New York Islanders are deeply saddened to learn of the passing of the greatest pure goal scorer, four-time Stanley Cup Champion and Hockey Hall of Fame member, Mike Bossy. https://t.co/hbyozJ4BUS — New York Islanders (@NYIslanders) April 15, 2022

Dans les médias

Par la suite, il a amorcé une carrière médiatique, en étant notamment un membre de l’émission «Y'é trop de bonne heure» avec Normand Brathwaite sur les ondes de CKOI dans les années 1990.

Au petit écran, il a déjà été analyste à TQS aux matchs des Nordiques et a occupé les mêmes fonctions sur la chaîne américaine MSG Networks avant d'atterrir à TVA Sports au milieu des années 2010.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mike Bossy ce matin. Nos pensées accompagnent ses amis, sa famille, ses anciens coéquipiers et ses collègues chez TVA Sports.



Véritable légende de notre sport, il nous manquera beaucoup. pic.twitter.com/MMbud05Srn — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 15, 2022

La communauté sportive québécoise vient de perdre une légende. Nous souhaitons adresser nos condoléances à la famille de Mike Bossy, ses proches et ses collègues de @TVASports.



We've lost a great one. Our sympathies to Mike Bossy’s family, friends and colleagues at TVA Sports. pic.twitter.com/QWaJuI8gTv — CF Montréal (@cfmontreal) April 15, 2022

Déclaration de la direction de TVA Sports

«Au nom de TVA Sports, nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à la famille de notre confrère Mike Bossy, son épouse Lucie, ses filles Josiane et Tanya, ses petits-enfants qu’il aimait tant, ainsi qu’à ses proches.

Mike était reconnu non seulement comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey, mais également comme un gentilhomme passionné, courageux, franc et généreux.

Alors qu’il livrait avec force et résilience une dure bataille contre la maladie, Mike aura certainement combattu avec la même détermination et fougue qu’il déployait sur la glace.

Il y a très peu de mots pour exprimer la tristesse que nous éprouvons, Mike laissera un très grand vide. Nous perdons un coéquipier qui nous est très cher, mais surtout un ami précieux de la grande famille de TVA Sports. »