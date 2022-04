«Mike Bossy était un joueur exceptionnel» - Wayne Gretzky

Malgré une saine compétition qui a régné durant près d’une décennie entre deux phénomènes au talent surnaturel, Wayne Gretzky a livré une pluie d’éloges à l’égard de Mike Bossy, qu’il a qualifié de «joueur exceptionnel, de réel champion», vendredi après-midi en entrevue à TVA Sports. La Merveille a même révélé avoir tenté de convaincre le numéro 22 de se joindre aux Kings de Los Angeles.

«C’est une journée triste. Mike Bossy était un homme unique. Marquer 50 buts en 50 matchs et qu’il devienne le premier joueur à accomplir cet exploit depuis Maurice Richard, c’était spécial. Mike a été repêché au 15e rang de son encan. Les gens ont douté de lui à savoir s’il était en mesure d’évoluer au prochain niveau et on avait ça en commun. Il a été un homme exceptionnel sur la glace et hors glace, un réel champion», a expliqué Gretzky en entrée de jeu.

Gretzky voulait jouer avec Bossy

Mike Bossy a tiré sa révérence du hockey professionnel en raison de maux de dos. Alors à la retraite, l’ancien porte-couleurs des Islanders de New York a reçu un appel de Bruce McNall, propriétaire des Kings de Los Angeles.

«C’est moi qui avais demandé à Bruce McNall d’appeler Mike pour le convaincre de se joindre à nous. Bossy était un incroyable marqueur et il ne ratait jamais le filet. J’aurais aimé fabriquer des jeux pour lui», toujours selon les dires de Gretzky.

La Merveille lui-même, mais également sa famille portait le numéro 22 en grande estime.

«On retourne en 1978. À cette époque, on utilisait tous des bâtons de bois. Un jour, la compagnie Titan m’a approché pour que je les utilise et je n’étais pas intéressé. Mon père m’avait alors dit que Bossy marquait 55 buts par saison avec ces bâtons et que je devrais peut-être les utiliser», a-t-il sympathiquement laissé entendre.

Autres temps, autres moeurs

«On n’était pas les meilleurs amis. Ce n’est pas qu’on ne s’appréciait pas, mais la mentalité de l’époque faisait en sorte qu’on n’avait pas beaucoup de liens avec les joueurs des autres formations. Par contre, il y avait un respect mutuel entre nous deux.»

«En l’affrontant, je suis devenu un meilleur joueur et j’ai appris à gagner. Il n’y a personne sur la planète qui peut dire que Mike Bossy n’était pas une personne exceptionnelle.»

