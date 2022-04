Markstrom nous rappelle une scène déjà vue

Ça vous dit quelque chose? Markstrom a fustigé du regard son entraineur Darryl Sutter qui l'a retiré en deuxième période après avoir accordé 4 buts sur 21 tirs. À l'aube d'un retour au jeu de Carey Price, c'est sans nous rappeler ce qu'on avait vu en décembre 2016 entre le cerbère du CH et Michel Therrien.

Pourtant, un peu à l'image de Price, Markstrom ne connaîssait pas un mauvais match. Il a réalisé plusieurs beaux arrêts, mais il a été complètement abandonné par l'équipe en face de lui. Il s'agit d'un deuxième match consécutif où Markstrom est retiré de la rencontre. Mardi, il avait alloué 3 buts sur 15 tirs au Kraken. Markstrom semble fatigué par moments, lui qui amorçait un 59e match ce soir sur les 74 des Flames.

Globalement, rien n'allait pour les Flames qui s'inclinent 6 à 1 à la maison contre les Golden Knights.

William Karlsson et Jonathan Marchessault s'illustrent tous deux dans la rencontre en récoltant 1 but et 2 passes chacun.

Grâce à cette victoire, Vegas s'approche à un seul point d'une place en séries, avec un match en main sur les Kings de Los Angeles.

De leur côté, Calgary avait besoin d'un point pour assurer sa place en séries. Ils tenteront leur chance de nouveau samedi, alors que les Coyotes seront en visite au Saddledome.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants des 11 autres matchs disputés jeudi soir dans la LNH.

Capitals (3) c. Maple Leafs (7)

CAPITALS_MAPLELEAFS -

Devils (1) c. Avalanche (3)

DEVILS_AVALANCHE -

Islanders (3) c. Penguins (6)

ISLANDERS_PENGUINS -

Coyotes (1) c. Canucks (7)

COYOTES_CANUCKS -

Oilers (4) c. Predators (0)

OILERS_PREDATORS -

Ducks (3) c. Lightning (4) - Prolongation

DUCKS_LIGHTNING -

Sharks (4) c. Blackhawks (5) - Fusillade

SHARKS_BLACKHAWKS -

Blues (6) c. Sabres (2)

BLUES_SABRES -

Senateurs (3) c. Bruins (2)

SENATEURS_BRUINS -

Red Wings (3) c. Hurricanes (0)

REDWINGS_HURRICANES -

Wild (3) c. Stars (2) - Prolongation