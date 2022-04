Les Panthers un peu plus près du sommet

Les Panthers de la Floride ont amélioré leurs chances de terminer la saison au premier rang de la section Atlantique – et au premier rang de l’Association de l’Est – vendredi au FLA Live Arena, en infligeant un revers de 6 à 1 aux Jets de Winnipeg.

Avec une récolte de 112 points en 74 matchs, les Panthers ont une priorité de huit points sur les Hurricanes de la Caroline et 10 points d’avance sur les Rangers de New York et les Maple Leafs de Toronto. Quelques résultats favorables leur assureraient ainsi l’avantage de la patinoire en séries éliminatoires.

Les Jets, eux, voient leurs espoirs déjà très minces de participer à la danse printanière s’évaporer rapidement. Ils sont à huit points des Stars de Dallas et des Predators de Nashville, qui détiennent les deux derniers billets donnant accès aux séries.

Pour revenir au duel du jour, c’est une fois de plus le Québécois Jonathan Huberdeau qui a animé l’attaque des siens, entre autres en secouant les cordages deux fois au premier vingt.

Gustav Forsling a imité son coéquipier en réussissant un doublé à l’engagement suivant. Huberdeau s’est d’ailleurs fait complice de l’une de ses réussites.

Mason Marchment et Maxim Mamin ont été les autres buteurs des favoris de la foule.

À l’autre bout de la patinoire, Sergei Bobrovsky a été pratiquement parfait, mais il a finalement cédé une fois sur 31 lancers. Il a été privé d’un blanchissage seulement 68 secondes après le début du troisième vingt, quand Nikolaj Ehlers a fait scintiller la lumière rouge derrière lui.