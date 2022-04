Leon Draisaitl: un bâton pour retourner les boulettes...

L’attaquant Leon Draisaitl a l’habitude qu’on se moque de lui et du bâton dont il se sert pour marquer des buts à la tonne, mais son coéquipier des Oilers d’Edmonton, le gardien Mike Smith, a poussé l’audace jusqu’à comparer l’objet à un ustensile pour retourner les crêpes.

Jusque-là, l’exemple utilisé parlait surtout d’une palette pour faire griller des boulettes de viande hachée.

«C’est encore plus impressionnant de voir ce qu’il peut faire en raison du bâton qu’il utilise, a ainsi commenté Smith, jeudi soir, après le tour du chapeau réalisé par Draisaitl dans un gain de 4 à 0 face aux Predators, à Nashville.

«Si quelqu’un voyait la rame (paddle) qu’il a, c’est mieux de retourner des crêpes avec ça, a poursuivi le gardien, particulièrement loquace à la suite de son jeu blanc, selon des propos rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey. Lui, il marque 54 buts avec un tel bâton et ça va continuer... Il a un talent spécial. D’avoir l’opportunité de jouer avec un gars comme lui et avec Connor [McDavid], ce n’est pas quelque chose que je tiens pour acquis.»

Vers le plateau des 60 buts

Draisaitl, 26 ans, en était à son septième tour du chapeau en carrière. Il a ainsi inscrit, jeudi, ses 52e, 53e et 54e buts de la présente saison. L’Allemand vient d’ailleurs au deuxième rang des francs-tireurs dans la LNH cette saison, derrière Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, et ses 58 réalisations.

«Si je peux me rendre là, à 60 buts, ce serait incroyable, a pour sa part noté Draisaitl, questionné à ce sujet. Je ne vais pas volontairement arrêter de marquer des buts, mais je ne vais rien forcer non plus. Ce qui arrivera, arrivera. Je serais heureux d’obtenir cette marque, mais si je ne l’ai pas, je suis totalement bien avec ça.»

Le dernier joueur à avoir atteint la soixantaine au cours d’une même saison de la LNH demeure Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay, en 2011-2012. Mais dans le cas de ce dernier, il ne marquait pas avec un bâton servant à retourner des boulettes ou... des crêpes.

À propos des particularités du bâton de Draisaitl, elles se situent justement au niveau de la palette, plus longue et plus grosse, formant du coup une courbe unique. Cela lui sert bien, entre autres, pour les tirs du revers.

- Leon Draisaitl et les Oilers, qui accueilleront les Golden Knights de Vegas samedi après-midi, ont encore sept matchs à jouer d’ici la fin de la saison régulière.