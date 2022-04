Le monde du hockey pleure Mike Bossy: «une véritable légende»

Les réactions ont fusé de toutes parts peu après l’annonce du décès de Mike Bossy à l’âge de 65 ans, vendredi matin, plusieurs organisations et personnalités de renom ayant pris quelques instants pour exprimer leur tristesse.

Dans les studios de TVA Sports, les animateurs, journalistes, dirigeants et autres employés ne pouvaient dissimuler leur peine. Ils ont eu la chance d’apprendre à connaître, en Mike Bossy, un homme ayant le sourire aux lèvres et soucieux du mieux-être d’autrui.

Voyez les réactions à chaud de l'animateur Dave Morissette en vidéo principale.

«Mike était reconnu non seulement comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey, mais également comme un gentilhomme passionné, courageux, franc et généreux, a souligné par voie de communiqué le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu. Alors qu’il livrait avec force et résilience une dure bataille contre la maladie, Mike aura certainement combattu avec la même détermination et fougue qu’il déployait sur la glace.»

«Mike aura plus marqué les gens qu’il aura marqué de buts dans son illustre carrière. Au premier contact, on aime Mike Bossy et c’est exactement ce qui m’est arrivé. C’est un personnage plus grand que nature que j’ai apprécié», a ajouté en ondes l’animateur Jean-Charles Lajoie.

Les compliments étaient les mêmes du côté de Marc-André Perreault et d’Elizabeth Rancourt.

«C’est avec une immense douleur que j’ai appris le décès du collègue et ami Mike Bossy. Un homme extraordinaire, authentique, drôle, d’une gentillesse incroyable. Quel honneur d’avoir eu la chance de côtoyer mon idole», a affirmé le premier.

«J’ai le cœur brisé. Je garde en souvenir nos beaux moments en studio. Ton magnifique sourire, tes anecdotes incroyables et tout l’amour que dégage un gentil grand-papa. On va s’ennuyer Mike. Bon voyage! Toutes mes condoléances à la famille», a quant à elle écrit Rancourt.

La classe politique réagit

Les politiciens les plus en vue dans la province ne sont pas restés insensibles devant la nouvelle du jour, notamment le premier ministre François Legault, qui a souligné brièvement les grands accomplissements du gagnant du trophée Calder en 1977-1978 et du Conn-Smythe au printemps 1982.

1/2 Très triste d’apprendre le décès du grand Mike Bossy. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à quelques reprises. Il était tellement sympathique. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 📷 LNH pic.twitter.com/aQWD2PJv0Q — François Legault (@francoislegault) April 15, 2022

«Très triste d’apprendre le décès du grand Mike Bossy. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à quelques reprises. Il était tellement sympathique. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

«Le numéro 22 était tout un marqueur: 573 buts en 10 saisons! Il a mené les Islanders à quatre victoires de la coupe Stanley avec Bryan Trottier, Clark Gillies, Denis Potvin et Billy Smith. Il a marqué ma génération!»

«Mike Bossy était une véritable légende du hockey. Son départ laisse de nombreux fans dans le deuil. Mes pensées vont à sa famille et ses proches, ainsi qu’aux personnes qu’il a inspirées tout au long de sa carrière», a pour sa part rédigé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Mike Bossy était une véritable légende du hockey. Son départ laisse de nombreux fans dans le deuil. Mes pensées vont à sa famille et ses proches, ainsi qu’aux personnes qu’il a inspirées tout au long de sa carrière. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) April 15, 2022

Hommage en soirée?

La vie faisant parfois étrangement les choses, Bossy est décédé le jour même d’un match de son ancienne équipe au Centre Bell. À ce jour, les plans de l’organisation du Tricolore quant à un hommage ou une mention de son départ avant la rencontre restent à préciser. Cependant, elle a rapidement réagi sur les réseaux sociaux.

«C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Mike Bossy ce matin. Nos pensées accompagnent ses amis, sa famille, ses anciens coéquipiers et ses collègues chez TVA Sports. Véritable légende de notre sport, il nous manquera beaucoup.»

La communauté sportive québécoise vient de perdre une légende. Nous souhaitons adresser nos condoléances à la famille de Mike Bossy, ses proches et ses collègues de @TVASports.



We've lost a great one. Our sympathies to Mike Bossy’s family, friends and colleagues at TVA Sports. pic.twitter.com/QWaJuI8gTv — CF Montréal (@cfmontreal) April 15, 2022

Chez les Islanders, il s’agit d’une autre immense perte, eux qui avaient été éplorés par la mort de Gillies le 21 janvier.

«L’organisation des Islanders de New York est en deuil à la suite du départ de Mike Bossy, une icône non seulement à Long Island, mais aussi dans le monde du hockey au complet, a déclaré leur directeur général Lou Lamoriello.

«Son désir d’être le meilleur à chaque fois qu’il mettait les patins sur la glace était inégalé. Avec ses coéquipiers, il a aidé la concession à décrocher quatre championnats consécutifs, modelant à tout jamais son histoire.»