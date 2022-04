John Tavares a beaucoup appris de Mike Bossy

Mike Bossy a été le modèle de plusieurs joueurs avides de succès. L’un d’eux est l’ancien capitaine des Islanders de New York John Tavares, que le Québécois appréciait particulièrement et qu’il a côtoyé pendant de nombreuses années.

En entrevue sur les ondes de TVA Sports vendredi, celui qui porte désormais le «C» chez les Maple Leafs de Toronto a parlé de la relation privilégiée qu’il avait entretenue avec Bossy au début de sa carrière.

«Lorsque j’étais avec les Islanders, j’ai été témoin de son impact, la légende qu’il est et ce qu’il a accompli comme joueur de la LNH. Je suis chanceux d’avoir passé des moments et d’avoir discuté avec lui. J’ai appris le jeu à travers ses yeux et son époque», a raconté l’Ontarien, qui a été le premier choix du repêchage de 2009.

Tavares a toujours considéré Bossy comme un grand de l’histoire du hockey, peut-être même comme le meilleur buteur de tous les temps.

«Il est dans la conversation, a-t-il admis. Les gens en débâteront aussi longtemps que le jeu perdurera. Il mérite amplement d’être considéré parmi les grands francs-tireurs de l’histoire. [...] S’il avait joué plus longtemps, qui sait où ses chiffres se situeraient en considérant sa constance et son efficacité?»

La confiance

Ce que le joueur de centre de 31 ans admirait le plus chez Bossy, c’est sa confiance en soi. Bien entendu, son œil de lynx pour trouver les espaces libres autour du gardien a aussi marqué Tavares, mais le légendaire attaquant dégageait une assurance particulière.

Dès qu’il est débarqué chez les «Isles», l’année de son repêchage, il a senti l’aura particulière de l’équipe. La dynastie du début des années 1980 a laissé une trace indélébile sur les partisans, qui avaient de hautes attentes.

«Ils ont une grande tradition [de succès]. Ce groupe de joueurs a été marquant et Mike en était l’une des pièces maîtresses. C’est l’une des meilleures dynasties, l’une des meilleures équipes de l’histoire de la LNH, avec ce qu’ils ont fait et le nombre de séries qu’ils ont gagnées de façon consécutive», a expliqué Tavares, qui a vanté la chimie entre Bossy et Brian Trottier, un autre grand des Islanders.

