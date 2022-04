Guy Lafleur a le cœur lourd

Lui-même une légende affectée par des ennuis de santé, Guy Lafleur a tenu à offrir ses condoléances à la famille, vendredi, au moment d’apprendre le décès de Mike Bossy.

«J’ai le cœur lourd en apprenant cette triste nouvelle, a témoigné Lafleur, sur les réseaux sociaux. Je tiens à souhaiter mes plus sincères condoléances à la famille de Mike. Nous avons perdu un grand homme ainsi qu’une légende.»

Bossy, qui a succombé à un cancer du poumon, aura été un féroce adversaire pour Lafleur et le Canadien de Montréal. Le «Démon blond» faisait effectivement partie de la formation du Tricolore, entre 1980 et 1983, quand Bossy et les Islanders de New York ont savouré quatre conquêtes consécutives de la Coupe Stanley. Le Canadien et les Islanders ne s’étaient toutefois pas affrontés en séries durant ces années.

En 1984, les Islanders avaient toutefois battu Lafleur et le CH en six matchs durant la finale d’association pour ensuite s’incliner, en grande finale, devant les Oilers d’Edmonton.

À propos de la santé de Lafleur, 70 ans, le célèbre numéro 10 ne baisse pas les bras.

«Guy poursuit sa lutte contre le cancer et il continue d’être suivi de près par ses médecins», avait simplement déclaré la famille de Lafleur, le mois dernier, dans une mise au point transmise par l’organisation du Canadien.