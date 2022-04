Diego Rossi ne reviendra pas avec le LAFC

Le Los Angeles FC a transféré de façon permanente l’ailier uruguayen Diego Rossi au Fenerbahce, en Turquie, vendredi.

Selon le site web de la Major League Soccer (MLS), la transaction serait d’une valeur totale de 10 millions $, ce qui en ferait le cinquième transfert sortant le plus important de l’histoire du championnat. Le LAFC touchera également une partie des bénéfices de la future vente de Rossi.

Le joueur de 24 ans a été l’un des meilleurs joueurs de la MLS pendant son passage de trois saisons et demie dans la Ville des anges. La saison 2020, écourtée par la pandémie de COVID-19, a été sa meilleure, lorsqu’il a marqué 14 buts en 19 rencontres pour mettre la main sur le Soulier d’or. Il avait aussi été élu meilleur jeune joueur de la ligue.

Auteur de 48 buts et 21 passes décisives en 104 apparitions en MLS, Rossi est parti pour la Turquie via un prêt en 2021. Il a ajouté quatre filets et sept aides en 25 matchs avec le Fenerbahce.

Même sans Rossi, le LAFC maintenant mené par Steve Cherundolo occupe le premier rang de l’Association de l’Ouest avec 13 points en six matchs.