CF Montréal: l’attaque a été rassurante

Dès le début de la saison, avec les absences de Mason Toye, Bjørn Johnsen et Sunusi Ibrahim, l’attaque du CF Montréal était incertaine.

Ce n’est pas pour rien que le directeur sportif, Olivier Renard, a fait signe à Kei Kamara, surtout que Romell Quioto était surtaxé en jouant aussi pour la sélection du Honduras.

Six matchs de MLS plus tard et l’équipe a la meilleure attaque de l’Association de l’Est avec 11 buts.

On ne veut pas partir en peur, mais ça gomme au moins les problèmes défensifs des premiers matchs.

Toujours des défis

Wilfried Nancy essaie toujours d’avoir une humeur égale quand il est question des succès ou des insuccès de sa troupe. Il ne déroge pas à cette position quand il parle de son attaque.

«Si je m’enflamme un peu, ça veut dire qu’on travaille bien parce qu’il y en a plusieurs qui marquent. En même temps, un buteur c’est un buteur. Si un attaquant est garanti de marquer 15 buts, j’achète le concept.»

«Je continue à challenger mes attaquants pour qu’il y ait plus de buteurs, c’est ce que j’aime voir d’un attaquant.»

Lassi Lappalainen explique que les succès offensifs de l’équipe en ce début de saison sont attribuables à la volonté de créer beaucoup de mouvement dans le territoire adverse.

«Nous essayons de toujours avoir quatre ou cinq joueurs dans la surface, ce qui fait que les marqueurs sont diversifiés», a dit le milieu de terrain.

Un Tournant

Avec une vingtaine de minutes à jouer, le CF Montréal se dirigeait vers une défaite samedi dernier au domicile des Red Bulls de New York.

La formation québécoise a toutefois renversé la vapeur avec deux filets et ça pourrait marquer un tournant important dans sa saison.

«On n’avait pas les résultats, mais la performance était intéressante, maintenant on a les résultats, mais on ne va pas s’enflammer», a soutenu Nancy, qui a souvent soulevé ce détail.

«Ç’a été une belle étape d’aller chercher un résultat à l’étranger à New York tout en démontrant de la résilience sur le plan défensif, a ajouté Alistair Johnston. Ça pourrait être un match vers lequel on se tournera plus tard pour se dire qu’il a marqué un tournant dans notre saison.»