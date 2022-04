Aussi habile dans les médias que sur la glace

Le regretté Mike Bossy n'a jamais hésité, une fois sa glorieuse carrière de hockeyeur terminée, à se trouver une place dans les médias, spécialement au Québec.

En ce sens, il fut un pionnier chez nous parce qu'il ne participait pas uniquement à des émissions sportives: Mike Bossy avait un sens de l'humour bien affiné et cela lui a permis de participer à des émissions de radio et de télévision où cette qualité faisait presque oublier ses talents de marqueur dans la LNH.

«C'est très rare que quelqu'un excelle dans deux choses, mais je dois dire qu'il était aussi efficace avec la rondelle qu'avec une "joke"», a confié l'animateur et comédien Normand Brathwaite, vendredi, à TVA Sports.

«Ce n'est pas simple ce métier-là, c'est un peu des mathématiques, la comédie», a poursuivi celui qui a notamment été de la populaire émission «Piment Fort» aux côtés de Bossy, en plus d'animer une matinale à la radio avec lui.

«On écrivait une chanson sur le coin d'une table et on la donnait à Mike, s'est-il souvenu. Et il la chantait, il était efficace!»

«Il était meilleur que je ne le serais au hockey», a ensuite résumé Brathwaite en souriant.

Performant

Bossy ne laissait rien au hasard lorsqu'il se préparait pour un match des Islanders. Cela n'a pas changé une fois dans les médias.

«C'est un champion, Mike, sur glace et à la radio», a insisté Brathwaite, ajoutant qu'en tant qu'animateur, il n'hésitait pas à «envoyer la rondelle» à l'ancien numéro 22.

«Avec Mike, je savais tout le temps qu'il allait être prêt», a-t-il souligné, vantant au passage l'intelligence de l'homme.

Sur la patinoire comme en humour, «il savait exactement où aller, au bon moment».

Un deuil difficile

Le célèbre animateur est donc en deuil d'un ami précieux dont, de son propre aveu, il n'admet pas encore tout à fait le décès en son for intérieur.

«Quand des amis partent, surtout des amis proches de toi, qui ont ton âge, ça fait réfléchir beaucoup, a avoué Brathwaite. Et j'ai beaucoup de difficulté avec le deuil, les départs. Ça va me prendre le temps que ça va prendre.»

Il gardera évidemment une foule de bons souvenirs de son ami, notamment des soirées qu'il a passées avec lui à assister à des matchs des Canadiens à Montréal.

«J'ai vu c'était quoi la célébrité, a-t-il relaté. Quand tu es avec Mike Bossy au Centre Bell, c'est une bonne leçon d'humilité.»

Voyez l'entretien complet en vidéo principale.