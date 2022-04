Une première année couronnée de succès pour Stéphane Robidas

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), Stéphane Robidas a connu une première saison couronnée de succès à titre d’entraîneur-chef des Cantonniers de Magog dans la Ligue de hockey M18 AAA du Québec.

En plus d’avoir conclu la saison au deuxième rang du classement général, les Cantonniers disputeront les grands honneurs du circuit aux Chevaliers de Lévis en grande finale.

«Je suis chanceux. C’est un beau groupe de joueurs. On a connu une belle saison. On a débuté lentement, mais depuis le retour de la pause COVID-19, notre équipe joue du gros hockey et c’est plaisant d’être derrière le banc», a expliqué Robidas en entrée de jeu.

Les Cantonniers disputeront une troisième finale consécutive. Coach Robidas explique cet exploit par les efforts et la besogne effectués au fil des dernières années.

«Félix Potvin a fait du gros boulot afin d’installer une culture au sein de l’organisation. Les gens impliqués dans la structure font un travail colossal.»

De joueur à entraîneur

Malgré ses 937 rencontres jouées dans le circuit Bettman, Robidas a dû s’adapter en tant qu’entraîneur faisant face à de nouvelles réalités.

«Je ne peux pas plaire à tout le monde. Comme entraîneur, c’est impossible de faire l’unanimité. Ç'a été mon plus grand apprentissage cette saison», a-t-il expliqué.

Au prochain niveau?

«Je n’ai aucune idée où cette expérience va me mener. Mon objectif n’est pas nécessairement de monter à l’autre niveau. Je voulais retrouver l’adrénaline que j’ai tant aimée en tant que joueur. Pour l’instant, je suis très satisfait.»

